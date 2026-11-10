Maestre defiende que el 'Tax the Rich' del Frente Amplio es el antídoto al "Robin Hood al revés" que es el PP

La candidata número dos de Frente Amplio en Madrid, Tesh Sidi (c); la ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el candidato del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado (d), durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha defendido que la propuesta para gravar más a las rentas más altas, el 'Tax the Rich' que defiende el Frente Amplio, es el antídoto al "Robin Hood al revés" que es el PP.

Después de que ayer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, abogara por las bajadas impositivas y cuestionara la propuesta del Frente Amplio por ser "copiada del extranjero" y denotando, según sus palabras, que no tienen ideas propias, Maestre le ha contestado en una comparecencia de prensa que "los impuestos a las grandes fortunas, el impuesto de solidaridad o el impuesto de patrimonio existe en la tributación española desde hace mucho tiempo, lo recoge el artículo 31 de la Constitución Española, que habla explícitamente de un sistema fiscal progresivo y justo".

"Pero lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid y en España cuando ha gobernado es exactamente lo contrario. A Almeida le molesta porque en Madrid, en esta ciudad y Comunidad nuestra, mientras que con una mano se retiran del presupuesto autonómico las ayudas a las familias monomarentales, con la otra mano se le regalan 5.000 millones de euros todos los años a las grandes fortunas", ha condenado Maestre.

La jefa de la oposición ha subrayado que 'Tax the Rich' busca que "las grandes fortunas, que los grandes patrimonios, que los fondos buitre aporten lo que les deben, entre otras cosas, a las familias monomarentales, a las familias trabajadoras de Madrid", una medida que "se está poniendo en marcha en muchos otros lugares de Europa y del mundo y que hace lo contrario de lo que hace el PP, que es como un Robin Hood al revés".

"Lo que hace el PP en Madrid es sacar el dinero de las familias trabajadoras, de los servicios públicos, de la gente normal y entregarles regalos fiscales a los millonarios de Madrid, de España y del mundo", ha lanzado.

Frente Amplio quiere "hacer exactamente lo contrario, sacar el dinero de los millonarios y colocarlo en los servicios públicos que usa la gente corriente de Madrid y España".