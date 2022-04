Maestre exige a Almeida que dimita si no da la cara cuando "parece claro que amigos y familiares del PP saquearon"

Arremete contra empresarios que "se han gastado 6 millones de dinero público en coches, relojes y yates"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que dé un paso al lado y dimita si no da explicaciones a la ciudadanía, "si no da la cara" cuando "parece cada vez más claro que amigos y familiares del PP se dedicaron a saquear las instituciones, el dinero público durante lo peor de la pandemia mientras en Madrid morían centenares de personas cada día".

Maestre ha hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado una querella ante los juzgados contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario en pandemia, tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

La edil se ha referido también a una información publicada en 'El Periódico de España', que señala a "un abogado primo del alcalde Almeida" como el contacto entre los empresarios y el Ayuntamiento. "Hoy hemos conocido que en el caso del Ayuntamiento está implicado un familiar de Almeida, un primo que fue quien hizo llegar hasta el Ayuntamiento a esos dos empresarios", ha comenzado Maestre.

La jefa de la oposición ha subrayado que esos empresarios "se han gastado 6 millones de euros de dinero público, que se han quedado en calidad de comisiones ilegales y que se lo han gastado en coches, en relojes y en yates".

"Son hechos muy graves y Almeida no puede seguir escondiéndose, tiene que salir y dar la cara de forma inmediata. Tiene que dar explicaciones al pueblo de Madrid y si no es capaz de darlas tiene que dar un paso al lado y dimitir porque Madrid no puede volver a los tiempos del chanchullo y la corrupción sino que se merece un gobierno limpio y honesto que utilice el dinero público para dar servicios públicos y no para llenar los bolsillos de los amigos", ha subrayado la concejala.

