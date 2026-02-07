Maestre quiere ser candidata en la ciudad de una organización "en la que cabe todo el mundo" y con coralidad de perfiles

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y coportavoz de la formación, Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y coportavoz de la formación, Rita Maestre, quiere "ser candidata en 2027" porque quiere "ser alcaldesa en 2027" de la mano de una organización "en la que cabe todo el mundo" y con una "creciente coralidad de perfiles".

"Yo quiero ser candidata en 2027 porque quiero ser alcaldesa en 2027", ha contestado directamente en una entrevista con Europa Press. Le avala "la experiencia, el trabajo acumulado a lo largo de los últimos años, el conocimiento de la ciudad de Madrid y muchas ganas, muchas ideas, muchas propuestas y mucha energía para transformar las cosas que hay que cambiar en Madrid de forma urgente".

Aún queda un largo camino hasta la formalización de las candidaturas pero Maestre ha empezado ya "a ampliar el trabajo de escucha, de recorrido de la ciudad, de incorporación de ideas, de personas, de gentes, de colectivos, de asociaciones, para crear ese movimiento que no sea solo político sino también social y que lleve a un cambio, primero social y luego político, en Madrid".

Rita Maestre se siente "muy identificada" con el liderazgo que a lo largo de los últimos años se ha llevado a cabo en Más Madrid, "especialmente" con su "compañera no solo de campaña sino de filas, de trabajo político y de asambleas de barrio durante muchos años, que es Mónica García", ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid.

PRIMARIAS EN MÁS MADRID, UN PROCESO "FRATERNO, HONESTO Y TRANQUILO"

Lo que deja claro la edil es que "en esta organización cabe todo el mundo", después de ser preguntada por el diputado regional Emilio Delgado, cuyo nombre empieza a sonar como potencial candidato en unas primarias dentro de la formación, un proceso cuyos detalles aún "no están encima de la mesa" porque "queda tiempo todavía" pero que, en todo caso, un proceso de primarias en Más Madrid "será como siempre, fraterno, abierto, honesto y tranquilo".

"En esta organización cabe todo el mundo y Emilio Delgado es un enorme activo de la organización, como lo es Mónica García, como lo es Carla Antonelli, como lo es Eduardo Rubiño, como lo es Manuela Bergerot", ha remarcado.

La formación política ha alcanzado su "madurez" y se hace patente en "una creciente coralidad en los perfiles públicos, de personas muy distintas que, desde distintos lugares, barrios, empresas, sectores, representan a Más Madrid". "Y esa coralidad probablemente se siga ampliando y creo que es una señal de madurez para la organización", ha analizado Maestre.

UNA FORMACIÓN POLÍTICA "QUE PONE EN JAQUE AL GOBIERNO DE ALMEIDA"

Con la cuenta atrás en marcha para el Plenario de Más Madrid Ciudad 2026, convocado para el 28 de febrero, Maestre ha hecho balance de un año de trabajo en la organización y puede decir "modestamente pero también orgullosamente" que han "liderado la oposición desde que comenzó la legislatura". "Somos la formación política que no solo le planta cara al PP sino que lidera los temas de la agenda y que de alguna manera canaliza el descontento ciudadano", ha afirmado.

Más Madrid, ha continuado, ha "crecido como organización", con "centenares de nuevos afiliados en la ciudad de Madrid". También ha destacado el lanzamiento de campañas "que han puesto en jaque al Gobierno municipal", como la de la tasa de basura diseñada por el equipo de Almeida, con 50.000 reclamaciones ciudadanas interpuestas.

Liderando la oposición, Más Madrid ha abanderado asuntos "que hacen que el Gobierno municipal tenga dificultades para explicar su gestión y solo así se entiende la respuesta en clave personal, sus ataques personales", ha encuadrado Maestre. "Cuando le pregunto a Almeida por vivienda me responde hablando de mí y eso es porque no sabe qué decir y tiene que recurrir, él cree que de forma convincente, a esos ataques personales", ha puesto de ejemplo.

En términos orgánicos y organizativos Más Madrid ha seguido "creciendo" en un camino hacia 2027 en el que aún "le quedan muchos pasos", lo que pasa también por incluir a la organización "a mucha gente muy distinta, que vota cosas diferentes, pero que tiene una percepción cada vez más mayoritaria sobre lo que pasa en Madrid y con una voluntad de cambiar".