Maestre reitera que "la política está teñida de machismo", una situación que comparte "con Andrea Levy e Inés Arrimadas"

Publicado 31/10/2018 16:43:49 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, ha reiterado este miércoles en rueda de prensa que "la política está teñida de machismo", situación que vive y comparte con mujeres dedicadas a la política desde otros partidos, como Andrea Levy e Inés Arrimadas.

"La política está teñida de machismo. Lo sostengo. Es una afirmación que comparte Andrea Levy e Inés Arrimadas porque es la misoginia que vivimos las mujeres con papel público, seamos del partido que seamos y de la idelogía que sea", ha manifestado.

Maestre ha sido preguntada sobre si mantenía la afirmación que lanzó en el último Pleno ante una intervención del concejal del PP Percival Manglano. "Soy blanco jugoso para los ultras del PP porque sale gratis atizar a una mujer joven y feminista. No lo hacen con mis compañeros de mi partido", lanzaba la edil. Manglano dijo que en Venezuela los políticos que están en las cárceles "no se han puesto pegatinas en la solapa, no asaltan capillas ni hacen escraches".