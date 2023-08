Mala Rodríguez fue el concierto sorpresa de los Veranos de la Villa, con 1.300 espectadores

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mala Rodríguez fue el concierto sorpresa de los Veranos de la Villa, en una ocasión más de 'Algo Inesperado', que tocó anoche en el escenario del Patio Central de Conde Duque ante 1.300 espectadores, que recogieron sus invitaciones previamente.

Como en ediciones anteriores era un secreto la banda o artista que se subiría al escenario. Los espectadores cuchicheaban y estaban intrigados con lo que iba a ocurrir en los siguientes 60 minutos. La expectación de los momentos previos al inicio de este concierto rompió con aplausos al aparecer la silueta al fondo del escenario.

Tras los primeros compases se vio una figura femenina difuminada con movimientos sensuales y apareció en escena María Rodríguez Garrido, conocida como Mala Rodríguez.

Jerezana de nacimiento, a los 19 años se convirtió en madrileña de adopción y, en la actualidad es ciudadana del mundo, pero sin olvidar sus raíces. Esta cantante de hip-hop se ha abierto camino en un género tradicionalmente masculino.

Los versos y su puesta en escena han permitido comprobar por qué Mala Rodríguez se ha convertido en una de las artistas más respetadas y de referencia en el universo del rap en España, Iberoamérica y Estados Unidos.

UNA LARGA CARRERA MUSICAL

Su andadura profesional, que se empezó a forjar cuando María Rodríguez tenía 12 años, ha sido reconocida con numerosos premios, entre los que destacan dos Discos de Oro, un doble platino con Juan Magán, dos Grammy latinos, el Premio MTV Latinoamérica y el Premio Nacional de Músicas Actuales 2019, por un estilo propio encuadrado dentro de las músicas urbanas.

Además, sus canciones han sido incluidas en bandas sonoras de películas como las españolas 'Lucía y el sexo', de Julio Médem; 'Yo puta', de María Lidón; o 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, además de participar en cintas francesas, mexicanas y estadounidenses, donde destaca su participación en la trepidante saga The Fast & The Furious. Pero su música no acaba ahí, también ha sido elegida para poner voz en las bandas sonoras de videojuegos.

En su último single, 'Yo no soy un ángel', Mala Rodríguez colabora con una de las celebrities madrileñas actuales, el músico Omar Montes. Con este vecino de la colonia de Pan Bendito ya compartió hace un par de años el tema Rakatá, compuesto por Original Elías, uno de los más bailados del verano del 2021.

El videoclip, grabado íntegramente en esa zona del distrito de Carabanchel, también ha sido una ventana para conocer a las gentes que habitan día a día sus calles. Calles y vídeo en el que también se ha podido ver la actuación de otros artistas como Nyno Vargas, Beatriz Luengo, Rafael Ruíz Amador, C de Cama o Yotuel.

En años anteriores, Veranos de la Villa nos ha traído para esta noche mágica las actuaciones de diferentes artistas y estilos como Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno. Mala Rodríguez se suma así a la lista de afortunados protagonistas de un concierto, el de este Algo inesperado 2023, del que los espectadores solo conocían el día, la hora y el lugar.