Manifestantes propalestinos ya se concentran en la capital horas antes de la llegada del pelotón de la Vuelta Ciclista

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes propalestinos ya se concentran en varios puntos de Madrid horas antes de la llegada del pelotón de la Vuelta Ciclista a España a la capital, donde remata este domingo una edición marcada por las protestas que arrancasen en la etapa de Bilbao y se hayan replicado desde entonces en cada jornada.

Al grito de 'Israel Estado Genocida', 'Asesino Netanyahu' o 'No es una guerra, es un genocidio' los concentrados han acudido con banderas palestinas a puntos de la ciudad como Callao, Atocha, la Puerta del Sol o la Ermita de San Antonio de la Florida --en Argüelles--.

En la que está teniendo lugar en la Puerta del Sol se encuentran la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño. En una de las fachadas de la icónica plaza la formación ha desplegado una lona con el texto ¡Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino'.

El colofón a esta 90 edición de la Vuelta Ciclista será la coronación del 'maillot' rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20.30 horas.

Previamente, los corredores realizarán un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendrá como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

La ronda española recorrerá así las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas.

Se ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumarán 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil. Todo ello junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.

