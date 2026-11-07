Manuel Ruiz e Íliber Ensemble clausuran el Festival de Música Antigua de Aranjuez con un programa dedicado al Barroco - FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El contratenor Manuel Ruiz e Íliber Ensemble serán los encargados de clausurar la 33ª edición del Festival de Música Antigua de Aranjuez este domingo con un concierto en la Capilla del Palacio Real en el que interpretarán 'Héroe desvelado', un programa dedicado al repertorio barroco.

La actuación, prevista para las 12.30 horas, contará con la dirección de Darío Tamayo y estará protagonizada por este proyecto musical, distinguido con el Premio Sello FestClásica 2026.

El programa reunirá arias y piezas instrumentales de Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y Johann Adolf Hasse, con una selección de obras de sus óperas 'Rinaldo', 'Giulio Cesare in Egitto', 'Orlando', 'Giustino', 'Orlando furioso' y 'Artaserse'.

La propuesta toma como referencia la teoría de las cuatro caras del héroe de Francisco Peñarrubia para construir un recorrido dramatúrgico en torno a una figura en transformación. A través de distintas etapas, identificadas como arraigo, conflicto, exploración y crisis, el protagonista avanza hacia una revelación y trascendencia que encuentran su expresión musical en las arias barrocas.

MÁS DE UN MES DE MÚSICA EN EL PATRIMONIO DE ARANJUEZ

El festival afronta su última cita después de más de un mes de conciertos en los que la música histórica ha dialogado con el patrimonio arquitectónico y cultural de Aranjuez y su entorno.

Entre los momentos destacados de esta recta final se encuentra la actuación de Hippocampus el pasado 31 de octubre, que supuso el debut de Richard Egarr al frente de la formación y concluyó con una ovación en pie de diez minutos por parte del público.

Antes del concierto se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en señal de respeto durante los días de luto nacional decretados por el Gobierno.

El 1 de noviembre, la programación continuó con un concierto dedicado a Luigi Boccherini y Juan Crisóstomo de Arriaga, dentro de los actos de conmemoración del bicentenario del compositor bilbaíno.

Con el concierto de Manuel Ruiz e Íliber Ensemble, el Festival de Música Antigua de Aranjuez despedirá su trigésima tercera edición, en la que ha vuelto a poner en valor el repertorio histórico y su relación con los espacios patrimoniales de la ciudad.