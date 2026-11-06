Un mapa digital del Ayuntamiento permite localizar digital cerca de un millar de obras de arte repartidas por Madrid

La escultura ‘La sirena varada’, de Eduardo Chillida, una de las múltiples obras de arte público que se pueden encontrar en el mapa de Geoportal - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía un nuevo visor digital que permite descubrir el arte público de la ciudad y localizar cerca de un millar de elementos artísticos repartidos por sus calles, plazas, parques y otros espacios urbanos.

La herramienta, incorporada al Geoportal municipal, permite consultar de forma sencilla dónde se encuentra cada obra y conocer sus principales características, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado que "Madrid es también un gran museo al aire libre", cuyas "calles, plazas y parques conservan un patrimonio artístico extraordinario que forma parte de la identidad y de la vida cotidiana". Gracias a este nuevo visor, cualquier ciudadano "podrá descubrirlo, conocer mejor las obras que tiene cerca y acercarse a la historia de la ciudad desde una perspectiva diferente".

MONUMENTOS, MURALISMO Y OTROS ELEMENTOS ARTÍSTICOS

El visor reúne elementos organizados en tres categorías: monumentos, muralismo y otros elementos artísticos. El inventario incluye esculturas, placas conmemorativas, monumentos y distintas manifestaciones de arte urbano, como los murales.

Entre las posibilidades que ofrece la herramienta se encuentra la búsqueda de obras a partir de diferentes criterios, como el nombre de sus autores, el distrito en el que se encuentran o su fecha. De esta manera, cualquier persona puede explorar el patrimonio artístico de un barrio concreto o localizar las obras de un creador determinado.

El catálogo incluye también obras que, aunque se encuentren en espacios de titularidad privada, tienen presencia y proyección en el espacio público. Para su incorporación se han establecido criterios específicos que permiten identificar aquellas piezas que cuentan con una voluntad artística reconocible, una autoría identificable o una integración individualizada en el entorno urbano.

El muralismo tiene una categoría propia dentro del visor. Se incluyen tanto obras artísticas promovidas de forma planificada desde su origen como otras expresiones espontáneas vinculadas al grafiti y que han obtenido posteriormente protección patrimonial.

El nuevo visor es también un instrumento de trabajo para los servicios técnicos municipales. Al reunir la información sobre las obras y su localización, permite conocer mejor cómo se distribuye el patrimonio artístico por los distintos barrios y facilita su seguimiento y la planificación de futuras actuaciones.

Además la herramienta puede cruzar sus datos con otros servicios del Geoportal, como la información sobre protección urbanística, lo que permite ampliar el conocimiento de cada elemento y consultar distintos aspectos de su situación.