Los profesores de la pública escriben en un mural de papel sus nombres para mostrar su rechazo a las instrucciones de neutralidad de la Consejería. - EUROPA PRESS

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la pública han vuelto este lunes a la Consejería de Educación en su séptima semana de huelga indefinida, con el respaldo de 27.786 firmas recogidas por las familias en apoyo a sus reivindicaciones y para mostrar su "rechazo" a las instrucciones de neutralidad "impuestas" por la Comunidad de Madrid y a los servicios mínimos "abusivos".

Los docentes han cortado el carril derecho de la calle Alcalá, a la altura del número 32, donde se encuentra la Consejería, pasadas las 12.10 horas, al grito de "Educación pública y de calidad", "Huelga indefinida", "Zarzalejo, dónde estás" o "Somos docentes, no delincuentes".

Ataviados con sus chalecos verdes de la pública o camisetas, los manifestantes portaban carteles en los que se podían leer mensajes como 'Hoy es un día triste, el fascismo ha llegado a la escuela pública', 'Basta ya de represión' o 'Zarzalejo insulta, Ayuso censura, Feijóo sonríe'.

Además, muchos lucían cintas cruzadas sobre la boca para escenificar "la represión" que aseguran sufrir en las aulas después de que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades enviase unas instrucciones destinadas a garantizar la neutralidad institucional y docente durante las huelgas y a establecer medidas extraordinarias de refuerzo educativo ante la interrupción de las clases provocada por los paros convocados desde el pasado 14 de octubre.

Pasadas las 13.30 horas, un grupo de profesoras ha desfilado en silencio por la acera frente a la Consejería, vestidas como las protagonistas de la serie 'El cuento de la criada', como símbolo de rechazo a estas medidas.

Los profesores afrontan esta séptima semana de huelga "cansados, con pena por los alumnos", pero con ilusión de que la consejera se siente "ya" a negociar. "No entendemos que no nos reciba para llegar a un acuerdo, nos falta información respecto a las normas que se nos han impuesto porque no podemos ser la policía de la Consejería", ha lamentado una profesora de Primaria. La docente ha trasladado a Europa Press que el AMPA de su centro ha enviado un comunicado a la Consejería para mostrar su rechazo a estas medidas.

LAS FAMILIAS, PROTAGONISTAS DE LA SÉPTIMA SEMANA DE HUELGA

La Plataforma de Familias por la Educación Pública ha presentado 27.786 firmas, recogidas desde el 14 de octubre, en apoyo a la huelga educativa no universitaria y para pedir a la consejera que se reúna con el comité de huelga.

Los apoyos, recabados a través de la petición ciudadana 'Apoyemos la huelga docente en Madrid', han sido entregados de forma telemática debido a "la cantidad de folios" que supondría hacerlo en mano.

En declaraciones a los medios, Noelia Martín, de la Plataforma, ha explicado que quieren "dar voz" a miles de familias que han sumado su firma para exigir que se escuchen "las reivindicaciones" de esta huelga y que se garantice una "educación pública y de calidad".

Durante la protesta también han realizado una 'performance' con una caja de firmas y han leído un manifiesto en el que han reivindicado que la educación pública no se defiende "sola" y que las familias "no se van a callar". "Queremos una educación única, exclusiva y calidad para todos los alumnos independientemente de donde vivan", ha reclamado.

Martín ha alertado, además, de que es "urgente" que se dejen de "vulnerar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, tanto del alumnado como de los docentes".

"UN GOBIERNO QUE QUIERE CALLARNOS"

Uno de los portavoces de UGT, Chema Pinto, ha señalado que la Administración les dice que tienen que "tragar con ruedas de molino" ante la imposición de las instrucciones de neutralidad. "Este gobierno autonómico es totalmente partidista y lo que quiere es callarnos, pero no nos vamos a callar", ha subrayado.

Por su parte, Alberto Sánchez, de STEM, ha defendido que los docentes enseñan desde "la libertad de cátedra" y fomentan también la "conciencia crítica". Por ello, ha señalado que "van a seguir amparándose" en estos principios para continuar hablando de la huelga en los centros educativos en los mismos términos en los que venían haciéndolo.

Desde Solidaridad Obrera, uno de sus portavoces, José Luis Carretero, ha mostrado "su absoluto rechazo" a las medidas que ha puesto en marcha la Consejería y que, según ha denunciado, condicionan "directamente la libertad de expresión de los docentes, la libertad de cátedra y la libertad sindical".

Además, los sindicatos han llamado al conjunto de la sociedad a participar el viernes en una manifestación "masiva" desde Atocha hasta Sol para reclamar, entre otras medidas, una bajada de ratios, más orientadoras, una reducción de la carga burocrática y unas condiciones dignas para el profesorado.