Marea de Residencias vuelve a recorrer las calles de Madrid para reclamar "justicia y dignidad" con los fallecidos

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han marchado este sábado por las calles del centro de Madrid convocadas por la asociación Marea Residencias para pedir "justicia" para los fallecidos en residencias durante la pandemia de la Covid-19 y reclamar "dignidad" para los mayores que viven en ellas y sus trabajadores.

La marcha ha partido a las 12 horas desde la Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, bajo el lema 'Justicia para las víctimas en las residencias y para los vivos dignidad y derechos humanos'.

Una protesta reivindicativa en la que parte de los presentes han marchado con la cara cubierta por una careta blanca y han proferido consignas para denunciar la falta de asistencia sanitaria para los fallecidos durante la pandemia en las residencias madrileñas y recordar a los muertos.

En declaraciones a los medios, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha recalcado que "7.291 personas murieron de forma indigna" y ha trasladado su apoyo a los familiares que seguirán luchando en los tribunales por su memoria "hasta que el último responsable de los protocolos de la vergüenza se siente en el banquillo y pague por lo que hicieron".

"Estamos también aquí porque la memoria no se negocia y la dignidad no debe ser pisoteada, para acompañar a las familias y también para denunciar el silencio institucional de Ayuso --la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso-- que, tras estos cinco años que sigue sin escuchar a las familias", ha remarcado.

En esta línea, ha cargado contra "el muro" que se han encontrado los familiares de las víctimas por parte de un Gobierno regional que, de forma "indigna" se "ha reído de ellas en sus caras". "Es indigno que haya insultado a las familias, es indigno que siga protegiendo y premiando a los responsables de los protocolos de la vergüenza y es indigno que siga sin dar explicaciones", ha remarcado.

Ante ello, la diputada de Más Madrid ha pedido "respeto y transparencia" al Gobierno regional, al que ha reclamado que escuche a las familias e investigue lo sucedido durante la pandemia en las residencias "de forma rigurosa". Así, ha llamado al Gobierno regional a "colaborar en la búsqueda de la verdad y la justicia", denunciando que, frente a ello, decidió "cerrar la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid".

Igualmente, han remarcado la necesidad de garantizar los derechos de las personas mayores "con una red de cuidados digna, pública y humana" para que "nunca más se decida quién debe ser atendido o atendida y quién no, y nunca más se decida quién debe morir y quién no". "Vamos a seguir año tras año y calle a calle, y no vamos a parar hasta que las familias sean escuchadas y hasta que haya garantías de no repetición de la tragedia sucedida durante la pandemia en las residencias", ha apuntado.

Desde la asociación Marea de Residencias también solicitan una Ley estatal de Residencias que "garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en las residencias, así como unas condiciones laborales acordes a la importante función que realiza el personal que se dedica a los cuidados".

Asimismo, piden residencias públicas "de calidad" porque las de gestión privada o colaboración público-privada "tuvieron mayor mortalidad que las públicas". Solicitan también "justicia para las 7.291 víctimas" que fallecieron en la pandemia.

"Las políticas infames llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, basadas en la injusticia social, la indignidad, el abandono y la vulneración de derechos, con la total indiferencia desde las distintas instituciones del estado, ha contribuido a socavar profundamente la confianza de una gran parte de la ciudadanía en el estado de derecho", aseguran desde el colectivo Marea Residencias.

Por su lado, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recalcan que ya son 143 causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia de la Covid-19 y defienden que "se hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida".