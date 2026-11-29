Archivo - Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida en educación, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de varias mesas electorales que han acudido esta mañana a sus puestos con camisetas verdes reivindicativas de la 'Marea Verde' en defensa de la educación pública han accedido a quitárselas tras las advertencias de agentes de la Policía Municipal, que han mediado ante las quejas presentadas por apoderados de Vox, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido en varios colegios electorales de los distritos de Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Puente de Vallecas, donde algunos integrantes de las mesas electorales vestían camisetas verdes con mensajes en defensa de la educación pública.

Ante las quejas de los apoderados, los agentes de la Policía Municipal han intervenido para mediar en la situación y han advertido a estas personas de la posible incompatibilidad de los mensajes reivindicativos con la neutralidad que debe presidir los colegios electorales. Finalmente, los integrantes de las mesas han accedido a quitarse las camisetas y no se han registrado incidentes.

Por lo demás, la jornada electoral está transcurriendo sin incidentes reseñables y en un ambiente de gran afluencia de votantes en los colegios electorales de la región.

Entre las anécdotas de la jornada figura también la protagonizada por la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, que se olvidó el DNI físico y tuvo que recurrir a la versión electrónica para identificarse.

Al no tener cobertura en el interior del colegio Santa María del Pilar, en el distrito de Retiro, salió al exterior acompañada de un apoderado de la mesa para poder utilizarlo y posteriormente regresó al centro para depositar su voto.