La 'marea verde' vuelve a marchar de Atocha a Sol para defender la educación pública

Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una huelga indefinida para recla - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una 'marea verde' de profesores y alumnos --25.000 personas, según la Delegación del Gobierno-- ha vuelto a marchar la tarde de este miércoles de Atocha a la Puerta del Sol tras la pancarta 'Defendemos la pública. Defendemos el futuro' para reivindicar una educación pública madrileña "de calidad".

Con una fuerte pitada, gritos y tambores ha continuado esta primera jornada de huelga indefinida y movilizaciones tras un seguimiento en las aulas del 44,6% según la Comunidad de Madrid y un 70% según sindicatos. Se exigen, entre otras reclamaciones, "más recursos y mejores condiciones laborales, 600 euros más al mes, bajada de ratios, frenar la segregación educativa o eliminar la burocracia".

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

Manifestantes ataviados con las representativas camisetas verdes con el lema 'Escuela pública de tod@s' se han entremezclado con los que las portaban amarillas --el color reivindicativo de las educadoras de escuelas infantiles-- para clamar "Ayuso escucha, la pública está en lucha", "Menos Quirón, más educación", "La profe luchando también está enseñando" o "El patio de Ayuso es particular, si no tienes dinero no podrás entrar".

"Nosotros no pedimos cosas imposibles, pedimos acuerdos, pedimos medidas que se garantizan en comunidades gobernadas incluso por el PP. De manera que no queremos un acuerdo de mínimos y no queremos un acuerdo imposible", ha señalado el portavoz de CGT Enseñanza, Juan Rubio, en declaraciones a los medios.

Desde CC.OO, la secretaria de la Federación de Educación, Aída San Millán, ha subrayado que reivindican, más allá de "mejoras laborales o salariales", un "derecho público". Asimismo, ha puesto el foco en lo importante del "apoyo social" que se ha visto porque considera que son la prueba de que "están tocando el calado de la población".

La portavoz de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, ha denunciado que llevan "más de seis meses en huelga indefinida" y que aunque la consejera, Mercedes Zarzalejo, diga que solo pretenden "quemar las calles" llevan este tiempo reclamando que "se siente" con ellos a negociar. "Tenemos que estar aquí para apoyar al resto de etapas porque de verdad que la educación pública está sufriendo una profunda crisis", ha denunciado.

INFRAFINANCIACIÓN Y CLASES SATURADAS

Víctor y Aura, profesores de Filosofía y Literatura, han denunciado, en declaraciones a Europa Press, "la infrafinanciación" que lleva a "clases saturadas". "Queremos enseñar bien", han reclamado. Lydia, maestra de Primaria que se ha sumado junto a su hijo de cinco años, también ha pedido una reducción de ratios y se ha quejado de las altas temperaturas en las aulas.

Entre pancartas de 'Educación pública gratuita y de calidad' o 'No recortes' también estaban Marta y Mariana, profesoras de Secundaria, que han salido a la calle para hacer visible "la insostenible situación de las aulas". "Si quieres ser buen profesor llegas a casa frustrado porque sabes que no puedes llegar a todo. Tenemos a alumnos con ritmos de aprendizaje diferente y una sola persona con más de 26 alumnos", han compartido.

"El problema es que cada vez se está yendo hacia un tipo de educación donde la privatización es lo que prima y eso no es ni lo que dice la Carta Magna ni lo que debería de ser", ha subrayado, por su parte, Juan Carlos, un ciudadano que se ha sumado a la protesta. Considera que "el dinero es de todos y se tiene que invertir en lo que es primordial para la sociedad: la educación, la sanidad o la vivienda".

"Por lo que estamos peleando es nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a centros de estudio dignos, nuestro derecho a no estudiar ni con frío, ni con calor, ni en malas condiciones, ni con el techo cayéndose", ha reivindicado Bibi Fernández, de la Asociación Estudiantil Contracorriente.

Cuando la marcha ha llegado a la Puerta del Sol, donde les ha recibido la acampada por la vivienda, los convocantes se han dirigido a los asistentes para insistir en que "la educación pública madrileña necesita más inversión, más recursos y mejores condiciones para quienes trabajan y estudian en ella" así como para poner en valor que son "una comunidad educativa unida, organizada y preparada para defender la educación pública".