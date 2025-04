Mario Vaquerizo dará nombre a una sala del Centro Cultural Galileo gracias a PP y Vox frente a críticas de la izquierda

PP y Vox homenajean a Vaquerizo por "referente", PSOE avisa de que bordean el fraude de ley y MM afea el "inflar egos"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los votos de PP y Vox han sacado adelante la proposición 'popular' para dar el nombre del músico Mario Vaquerizo, líder de las Nancys Rubias, a una sala de ensayo del centro cultural Galileo, un homenaje por ser "referente", en palabras de la portavoz del PP en Chamberí, Gloria Cortecero, y que ha contado con el 'no' de la izquierda, con el PSOE avisando de que se puede estar bordeando "el fraude de ley" y con Más Madrid afeando que con esto sólo se está "inflando egos de un personaje".

El concejal-presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, ha defendido en el Pleno de Chamberí el homenaje a Vaquerizo porque "ha representado durante muchos años los valores de la música", para pasar a atacar a quienes únicamente se fijan "en el color de la papeleta que se mete en las urnas". "Yo a este señor no le he preguntado nunca lo que vota, como tampoco a los grupos musicales que han venido a las fiestas", se ha dirigido a la izquierda.

"Para nosotros será un honor decir a todos los vecinos de Chamberí que una persona de la trayectoria, de la personalidad y con la carrera musical de Mario Vaquerizo va a tener esta sala", ha continuado Taboada.

La portavoz de Vox en Chamberí, Gema Aqueveque, ha descrito como "transgresora" esta proposición, el mismo calificativo con el que se ha referido a Vaquerizo. Su crítica se ha centrado en la izquierda después de que el PSOE apuntara que la propuesta podría contravenir la normativa. "Curiosa y bastante hipócrita justificación cuando en este mismo Pleno el PSOE propuso poner el nombre de Jenny Hermoso al polideportivo", ha lanzado.

Tampoco entiende que se cuestione la trayectoria profesional de Vaquerizo. "Cosa distinta es que no les guste pero poner en duda el trabajo de alguien que ha sido periodista, mánager, escritor, colaborador en programas de radio, de televisión, que ha participado en películas, que es cantante, que ha fundado su propio sello discográfico y que ha recibido multitud de premios y galardones suena cuanto menos contradictorio", ha proseguido. Vox espera que el músico pueda actuar en las próximas fiestas del distrito.

BORDEANDO "EL FRAUDE DE LEY"

El portavoz del PSOE en Chamberí, José Ignacio Prieto García, se ha centrado en la normativa, "que dice que cuando se le pone una placa a una persona que está viva, que se puede hacer pero es excepcional, tiene que ser en base no sólo a su larga trayectoria, como aquí indica el PP, sino a su relevante trayectoria".

Ponerle el nombre del músico a una sala "no es ninguna laguna legal", en todo caso es "una interpretación de la norma" que bordea "el fraude de ley". "Mario Vaquerizo, además de no tener vinculación con el distrito de Chamberí, no tiene una relevancia", ha argumentado, para desechar las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que le presentó como "referencia en la Movida madrileña".

"Pues con seis años que debía de tener no sé qué referencia sería", ha ironizado, un peso específico en la Movida que sí tuvo su mujer, Alaska. "Alaska podía haber sido el nombre pero hay un problema, que es mujer y aquí la derecha...", ha lanzado a los 'populares'.

Para González Taboada, las acusaciones sobre un potencial fraude de ley son "sobrepasarse tres pueblos", especialmente en lo que afecta a "los funcionarios que elaboran el orden del día" del Pleno.

"NI PAREDES, NI HERMOSO, NI ALMUDENA GRANDES, PERO VAQUERIZO SÍ"

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha comenzado su intervención recordando que Chamberí tiene nuevo vecino, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un distrito en el que ya reside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pesos pesados del PP madrileño cuya influencia "empieza a notarse".

"Tenemos un alcalde que no para de inflarle el bolsillo y ahora el ego a este personaje", ha atacado Ladra, que ha señalado que el Consistorio ya pagó al líder de las Nancys Rubias "15.000 euros en las fiestas de Moratalaz, 54.300 euros a su grupo en Fitur 2023, 25.000 euros por tocar en las fiestas de San Isidro 2024 o 30.000 euros por el concierto en las fiestas de San Antonio de la Florida", esto es, "más de 115.000 euros solo en la ciudad de Madrid y ahora una placa para una sala de ensayo".

González Taboada le ha contestado que en cuatro años de gobierno de Más Madrid "algún grupo estuvo 40 o 50 veces". "Si quieren sacamos a relucir lo que cobraban las batucadas y cuánta gente iba siendo siempre las mismas pero nadie ha dicho nada ni nadie se ha quejado", ha replicado.

Ladra, por su parte, echa en falta reconocimientos en el distrito a mujeres ilustres. "Se negaron a nombrar la Sala Verde de los Teatros del Canal como sala Marisa Paredes. Se negaron también a dedicar el nombre de Almudena Grandes al parque ubicado sobre el Tercer Depósito del Canal, el parque Santander. Se negaron a nombrar el polideportivo de Cea Bermúdez con el nombre de Jenny Hermoso. Ni Marisa Paredes, ni Jenny Hermoso, ni Almudena Grandes, pero Mario Vaquerizo, sí", ha lamentado porque "es un insulto para las vecinas y vecinos de Chamberí".

JAMES RHODES, JOEL LÓPEZ, ARIEL ROTH O PALOMA SAN BASILIO

La concejala de Más Madrid ha considerado que "es un insulto porque deprecia el talento musical del distrito, porque el señor Vaquerizo no tiene ninguna relación con él pero otros muchos músicos y artistas sí, como James Rhodes, Joel López, Ariel Roth o Paloma San Basilio".

Y además "esta iniciativa va en contra de la instrucción que regula la instalación de placas" porque "no podrán utilizarse nombres de personas vivas salvo que de manera excepcional así se considere por su extraordinaria relevancia", para cuestionar si la vinculación de Vaquerizo con el distrito "se resume en tomarse un vermú en Olavide mientras este Ayuntamiento dejó morir la Escuela de Música La Popular, una escuela que no aparece ni en las alfombras rojas ni en 'El hormiguero' ni tampoco le hace la pelota al PP de Ayuso", ha condenado.

González Taboada ha instado a "no ningunear la figura de un artista madrileño, de una persona que es un ejemplo para la gente joven, que la gente lo pasa bien, que van a sus conciertos y lo disfrutan". Eso no significa "menospreciar la figura de una grande como Marisa Paredes o de una grandísima escritora como Almudena Grandes pero es que de lo que se está hablando es de una sala de ensayo de un centro cultural que mide 59 metros cuadrados".