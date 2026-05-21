Maroto acusa a Almeida de "mentir, manipular y engañar" sobre cantón de Montecarmelo e insta a "pedir perdón" a vecinos

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "mentir, manipular y engañar" sobre el cantón de limpieza proyectado en el barrio de Montecarmelo y le ha instado a "pedir perdón" a los vecinos.

Así lo ha trasladado a los medios desde el Parque de Bomberos nº3 después de que la Justicia haya ordenado la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y considerar que continuar con la ejecución podría provocar perjuicios "de difícil reparación".

"Es una sentencia más que para los pies al señor Almeida. Pero no es cualquier sentencia. Es una sentencia que responde a dar la razón a unos vecinos y también a los grupos de la oposición que hemos denunciado las mentiras", ha señalado Maroto.

La socialista ha sostenido que desde la oposición ya advirtieron al Gobierno municipal de que así no podía tramitarse el proyecto y ha insistido en que el Ayuntamiento debía haber buscado "una nueva ubicación". En este sentido, ha pedido al primer edil a que no recurra la resolución judicial.

"No a la manipulación, no a las mentiras, no al engaño", ha afirmado Maroto, quien ha criticado al alcalde por haber asumido "en primera persona" la defensa del cantón.

En este sentido, ha reprochado al regidor que acusara a la oposición y a los vecinos de "mentir, manipular y engañar" sobre las características de la instalación proyectada en Montecarmelo, mientras que "hoy quien le para los pies de nuevo es la justicia".

La socialista ha reclamado además al alcalde que "mire a la cara" a los vecinos del barrio y les pida disculpas públicamente en el próximo Pleno de Cibeles.

Al hilo, la portavoz del PSOE ha indicado que su grupo ha invitado a afectados del barrio a asistir al Pleno previsto para el martes en Cibeles y ha confiado en que "el presidente del Pleno (Borja Fanjul) no les expulse".

Maroto también ha reclamado al alcalde que no presente recurso contra la resolución judicial y que abra una negociación con los vecinos para consensuar otra ubicación para la infraestructura.

"Le pido al señor Almeida que no recurra la sentencia, que asuma lo que han dicho los tribunales, que deje de mentir, que deje de manipular y que deje de engañar", ha manifestado, para concluir que el alcalde debería "dejar de hacer una política contra los vecinos y vecinas de Madrid".