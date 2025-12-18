Maroto cree que lo ocurrido en Badalona es resultado de "una deriva" del PP que convierte migrantes en "dianas humanas"

Varias personas desalojadas del B9 de Badalona, a 17 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Municipal Socialistas, Reyes Maroto, cree que el desalojo de un instituto en Badalona convertido en un asentamiento ocupado y donde residían decenas de personas es resultado de "una deriva" del PP que convierte migrantes en "dianas humanas".

Tras el desalojo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha dicho que el Ayuntamiento no va a gastar "un solo euro" en las personas afectadas.

"No es un hecho aislado, ni una mera consecuencia administrativa. Es el resultado directo de una deriva política del Partido Popular, que ha decidido convertir a las personas migrantes en dianas humanas de su estrategia electoral", ha señalado la socialista en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de la próxima semana.

Dice Maroto que "cuando se señala, se estigmatiza y se deshumaniza" a quienes viven en "la máxima vulnerabilidad" lo que se hace en realidad es una campaña "con el miedo".

"El PP ha presentado a estas personas como un problema, un estorbo, una amenaza, con el único objetivo de rascar un puñado de votos en el terreno de la otra derecha. El desahucio masivo de Badalona simboliza esa lógica perversa que es aplicar la ley sin humanidad", ha afirmado.

Por último, ha resaltado que gobernar "no es solo cumplir las normas", también es "proteger derechos, garantizar dignidad y ofrecer soluciones, especialmente a quienes más lo necesitan".