Maroto critica que Almeida use el Ayuntamiento "como cortijo" y le acusa de "bulero" con manifestación de Ceuta

Archivo - Reyes Maroto es proclamada la candidata socialista que concurrirá a la Alcaldía de Madrid en 2027, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). La ganadora asume el mandato de movilizar el voto abstencionista madrileño para intentar recuperar la A - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado este miércoles que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, utilice el Ayuntamiento como si fuera su "cortijo" y le ha acusado de ser un "bulero profesional" con la manifestación en apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles.

Lo ha trasladado así a los medios de comunicación en una manifestación de escuelas infantiles, después de que ayer la Delegación del Gobierno en Madrid comunicara al Ayuntamiento de la capital que no puede tramitar como una concentración la comunicación remitida para celebrar un acto en apoyo a Ceuta como el previsto para este miércoles frente a la sede del Consistorio en la plaza de Cibeles pues la Administración no es titular del derecho de reunión.

Desde el Consistorio denunciaron "este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta" y anunciaron que se están estudiando "las posibles respuestas".

Maroto ha felicitado a los ciudadanos de Ceuta en el día de su ciudad autónoma en un momento "crítico" tras la entrada de inmigrantes el pasado julio y ha tildado la situación de "compleja". "Lo que requiere es responsabilidad y no confrontación entre las administraciones", ha afirmado.

PIDE "SENTIDO COMÚN" Y NO "CONFRONTAR"

Considera que las administraciones deben tener "sentido común" y apostar por la convivencia y la defensa de los derechos humanos mientras el PP "está en otra cosa" al valorar que es "lamentable cómo está utilizando las instituciones que controla para confrontar con el Gobierno de España".

"Y esto lo vamos a ver hoy en el Ayuntamiento de Madrid, como Almeida y el Partido Popular utilizan el Ayuntamiento como si fuera su cortijo. Han convocado una concentración, no para ofrecer soluciones a la población de Ceuta, sino para confrontar con el Gobierno de España, para traer la crispación a Madrid, y esto es inaceptable", ha denunciado la portavoz socialista.

Además, ha criticado que hayan intentado mover "un bulo" sobre esta concentración con el único objetivo de "confundir y traer ruido", por lo que ha afirmado que desde el Grupo Socialista no van a estar en esta manifestación que "ha convocado el PP".

En esta línea, Reyes Maroto ha subrayado que la forma de ofrecer soluciones a la población ceutí no es "utilizando esta situación" contra el Gobierno de España con el único objetivo de "traer la crispación a Madrid".

"Y lamento, sin duda, que de nuevo Almeida utilice una institución como es el Ayuntamiento de Madrid y un bulo para traer crispación a esta ciudad, para enfrentar a los madrileños contra el Gobierno de España en lugar de ofrecer soluciones de ponerse a disposición del Gobierno", ha apostillado.