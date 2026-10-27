Maroto dice que Sánchez ha invertido 1.200 millones en vivienda en Madrid y Almeida replica que será "en su imaginación"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha invertido "1.200 millones" en vivienda en la capital, mientras que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le ha reprochado que esa inversión será "en su imaginación".

El choque ha tenido lugar en el Pleno de octubre de Cibeles, donde la socialista ha centrado su intervención en la que ha remarcado el "compromiso de Pedro Sánchez" en Madrid con la "construcción y rehabilitación de 36.700 viviendas". Ha enumerado inmuebles en Carabanchel, el Cañaveral, Los Olivos o Nuestra Señora de Los Ángeles, al tiempo que mostraba imágenes de estas promociones.

Ha destacado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) recibe "parte de estos recursos" pero que lo "oculta" porque "entrega las llaves, pero Pedro Sánchez le da el dinero".

"Mire usted, no hace falta que vaya el nuevo de barrio al Campamento para denunciar basura y enseres. Basta, señor Almeida, con que se dé un paseo por las calles de Madrid", ha lanzado Maroto, quien ha puesto en valor el proyecto de transformación urbana donde se construirán 10.700 viviendas públicas asequibles con cerca de 970 millones.

Así, ha advertido, con la mirada puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre, que si llegara el PP a Moncloa lo que haría sería "vender el suelo público de Campamento a los fondos buitre", como, ha afirmado, hace Almeida con 120 parcelas públicas donde "se hubieran construido 10.000 viviendas".

"Usted sigue la misma política que Ana Botella, que vendió 1.860 viviendas a un fondo buitre", ha afirmado para señalar a la tribuna de invitados, donde se encontraban vecinos de Carabanchel a las que la EMVS les "quitó la casa". Ha asegurado que el Ayuntamiento es el "responsable de su sufrimiento" y que los madrileños "están cansados de excusas".

Maroto ha planteado estos comicios como una oportunidad de "elegir entre dos modelos", el del PP que "convierte la vivienda en un negocio" y "el suelo público en mercancía" o un PSOE que "defiende la vivienda como un derecho y la política como una herramienta para construirlo".

ALMEIDA TACHA CAMPAMENTO DE "ESTERCOLERO"

En su réplica, Almeida ha preguntado en dónde ha invertido Pedro Sánchez esos 1.200 millones de euros en vivienda en los últimos años. "¿Pero de verdad cree usted que ha invertido 1.200 millones de euros?", ha cuestionado, entre risas.

Al hilo, ha preguntado a Maroto dónde está la petición de un pleno extraordinario sobre vivienda y "cuándo la ha pedido". " usted dijo que iba a registrar la petición de un pleno extraordinario sobre vivienda hace un mes. ¿Dónde está esa petición? ¿Dónde están los 1.200 millones? En el mismo sitio, en su imaginación", ha rematado, para apostillar que no puede pedirlo porque no tiene suficientes concejales para reclamarlo.

Entrando en materia de vivienda, el alcalde ha afirmado que el Gobierno local lleva un año esperando en Carabanchel "un puñetero papel de Casa 47 para poder aprobar definitivamente los terrenos de la antigua cárcel".

A renglón seguido, ha tachado de "estercolero" Campamento y ha negado que haya "un nuevo barrio", como dijo Sánchez que se iba a erigir y ha acusado a la Sareb de estar vendiendo viviendas "por un millón de euros en la ciudad de Madrid".

Al concluir el regidor los vecinos de Carabanchel han lanzado al Pleno octavillas en las que podía leerse 'La EMVS nos quitó la vida' junto a una cruz y donde afirmaban que sus hogares han sido "convertidos en negocio" y sus vidas en "activos".

El presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha ordenado que los servicios del Consistorio los expulsaran. En la siguiente pregunta, Almeida ha reclamado a Maroto que exija "respeto" para "el personal que tiene que recoger esas octavillas". "¿Y podría usted decir que venir a este pleno exige el cumplimiento por parte del público del Reglamento y no, como siempre, alborotar y crear el clima de violencia que se está creando?", ha cuestionado.