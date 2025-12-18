Maroto exige "responsabilidades políticas" a Carabante por las "derrotas judiciales" y una "mala praxis continuada"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio por el asesinato por violencia de género de una vecina de Torrejón de Ardoz, en la explanada de CentroCentro, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, cree que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, debería asumir "responsabilidades políticas" por las "derrotas judiciales" y "una mala praxis continuada" en el plano urbanístico de la ciudad en lo que considera "chapuzas Almeida".

En rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de la próxima semana, Maroto ha subrayado que Carabante, "en primera persona", debería asumir "algún tipo de responsabilidad" tras el nuevo "varapalo judicial" que ha anulado el proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético.

"Este nuevo varapalo judicial que el Gobierno de Almeida intenta minimizar calificándolo de un error técnico afecta a otro de los planes del alcalde, que se estrella en los juzgados y se suma a muchas decisiones judiciales en contra", ha indicado Maroto.

Además, ha acusado a Carabante de "utilizar como escudos" a los trabajadores municipales de su área y de la Agencia de Actividades (ADA) para "eludir sus responsabilidades políticas" cuando se toman "malas decisiones".

"Son demasiadas veces, no es un error técnico, esto no es casualidad, esto es una cadena de reveses judiciales que evidencia una mala praxis continuada del Gobierno Municipal. Es una nueva chapuza Almeida que perjudica a los vecinos, a las empresas y también a la imagen de nuestra ciudad", ha indicado.

Dice Maroto que responde al "modelo Almeida" que "solo busca y mira por los intereses de unos pocos" y que produce "una auténtica cascada de derrotas judiciales" fruto de "la improvisación, falta de rigor jurídico y desprecio a los vecinos".

"Esto es una praxis continuada del Área de Urbanismo, es una decisión política y por lo tanto tiene que haber responsabilidades, porque son demasiadas veces. Creo que desde el Área de Urbanismo se deberían tomar responsabilidades políticas. Alguien debería dimitir y, desde luego, el responsable del área en primera persona debería asumir algún tipo de responsabilidad", ha concluido Maroto.