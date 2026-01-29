Maroto insiste en el respeto a las víctimas y a la decisión de la Archidiósesis de mantener la misa en la Almudena

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha insistido en la importancia de mostrarle "respeto a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y también a la decisión de las Archidiócesis de Madrid y Huelva de mantener la misa funeral de este jueves en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press en la que ha explicado que desde un indicado que los socialistas del Consistorio de la capital desde un inicio confirmaron a la Archidiócesis de Madrid su presencia y que acudirá ella junto al concejal Ignacio Benito.

Considera que hay que estar en este homenaje "más allá de la invitación" cursada por la institución eclesiástica, algo "subsidiario", porque lo importante es el homenaje a los 45 fallecidos en el choque de un tren de Renfe con un Iryo.

"Es suficientemente importante como para estar ahí. Como tantos madrileños, estoy segura, de que van a estar ahí", ha augurado Reyes Maroto. Además de ella, ha confirmado asistencia el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (PSOE).

Esta misa funeral fue reclamada la pasada semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Archidiócesis, que coincidió en celebrarla. Posteriormente se conocía que iba a ser a la vez que la organizada por la Archidiócesis de Huelva, a la que acudirán los Reyes de España.

Al ser preguntada por si considera que debería trasladarse la de Madrid a otra fecha, ha indicado que es sabedora de que ha habido conversaciones entre las archidiócesis y que han sido ellas las que han decidido estas fechas.