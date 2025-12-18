Maroto lamenta la "confrontación constante" en Cibeles y afirma que el Gobierno de Almeida no es "el que Madrid merece"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el Jardín de Palestina, a 29 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha lamentado que el Pleno de Cibeles se haya convertido en "un escenario de confrontación política constante" y ha afirmado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no es "el que Madrid merece".

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa previa al último encuentro del año en Cibeles, un escenario en el que, a juicio de la socialista, "se falta el respeto a la oposición y se sustituye el diálogo por el insulto y la provocación", una situación que, según ha advertido "no se puede normalizar".

En el mismo sentido, Maroto ha señalado en su balance de final de año que el alcalde y su equipo han utilizado el Ayuntamiento "como una plataforma de oposición contra el Gobierno de España y no como una institución al servicio de la ciudadanía".

Maroto ha recalcado además que Madrid se ha convertido en "el epicentro de la degradación política y democrática" por el alejamiento del Gobierno municipal del diálogo y el acuerdo con el resto de grupos, al tener como "única hoja de ruta la confrontación política institucional", dejando de lado problemas como la vivienda, el tráfico, la contaminación o la limpieza.

Así, la portavoz socialista ha reprochado al Gobierno municipal que haya dedicado "más tiempo y más energía a la confrontación partidista que a resolver los problemas de los barrios, a mejorar los servicios públicos o a planificar el futuro de Madrid", priorizando "la foto, el titular y el show frente a la gestión".

En este sentido, ha resumido el balance en "mucha propaganda y poca política útil" y "mucho marketing para ocultar una nefasta gestión y un proyecto caducado".

Por otro lado, Maroto ha asegurado que, desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, "la calidad de vida en Madrid se ha ido deteriorando".

A su juicio, la capital es hoy "una ciudad menos habitable", con un acceso a la vivienda "convertido en un imposible", con "miles de viviendas turísticas ilegales que tensionan el mercado", alquileres "desorbitados" y edificios residenciales con familias "amenazadas por la especulación".

También ha señalado que Madrid es "una ciudad más sucia", con acumulación de basura en las calles, una situación que, ha dicho, "no se limpia con campañas de marketing". Asimismo, ha denunciado una gestión municipal "cada vez más alejada del buen gobierno y la transparencia", con "demasiados grandes proyectos paralizados por la justicia" y un modelo "chapuzas Almeida", basado en "decisiones improvisadas que solo buscan el beneficio de unos pocos" y que generan "inseguridad y mucha frustración".

La portavoz socialista ha afirmado igualmente que Madrid es hoy "una ciudad más desigual" por la falta de políticas reales de reequilibrio territorial y social, lo que deja "en los márgenes a las familias con mayor vulnerabilidad económica y social".

En este contexto, ha criticado el deterioro de los servicios públicos como consecuencia del modelo de privatización del PP, que, según ha dicho, "considera a los vecinos como clientes", algo que, según ha subrayado, se refleja en las listas de espera en equipamientos deportivos y en los servicios sociales.

"UNA OPOSICIÓN SERIA, RESPONSABLE Y PROPOSITIVA"

Frente a este modelo, ha defendido que el Grupo Municipal Socialista ha ejercido "una oposición seria, responsable y propositiva", centrada en garantizar derechos como el acceso a la vivienda y en mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en los 21 distritos de la ciudad.

Como ejemplo de ese trabajo, Maroto ha destacado la presentación de más de 200 enmiendas a los presupuestos municipales de 2026, dirigidas a dar respuesta a "necesidades reales de la ciudadanía", como la vivienda asequible, la limpieza del espacio público, la lucha contra la contaminación y la emergencia climática, servicios públicos de calidad y equipamientos para el reequilibrio territorial.

Sin embargo, ha lamentado que todas estas enmiendas hayan sido rechazadas "sin ninguna explicación y sin ningún argumento", lo que, a su juicio, confirma que el Gobierno de Almeida es "el Gobierno del no".

Pese a ello, ha asegurado que los socialistas seguirán trabajando "el año y medio que queda hasta las próximas elecciones" con la convicción de que "Madrid necesita otra forma de gobernar y otras políticas que pongan a la ciudadanía en el centro".