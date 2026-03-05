Maroto muestra su apoyo a Maestre: "Intentan meternos el miedo en el cuerpo porque saben que nuestra voz es libre"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre (d) durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 23 de diciembre de 2024 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha trasladado su apoyo a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, después de que esta denunciara ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

"Todo mi cariño y mi apoyo, Rita", ha trasladado Maroto en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que ha denunciado que se trata de intentos de intimidación contra mujeres que ejercen en política.

"Intentan meternos el miedo en el cuerpo porque saben que nuestra voz es libre, pero no lo van a conseguir", ha señalado la socialista.

ACOSO DENUNCIADO POR MAESTRE

Maestre ha explicado en un vídeo que la situación vivida se repitió en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre subió desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quién era el hombre le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.

Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en Internet. "Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", ha denunciado.

Maestre ha señalado que estos episodios continúan produciéndose y que el último ocurrió hace tan solo dos semanas. "Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día", ha explicado.

La portavoz de Más Madrid ha indicado que hay una investigación en marcha para identificar a los responsables y ha denunciado que se trata de una forma de acoso a través de perfiles anónimos en Internet.

En el vídeo, Maestre ha asegurado que continuará con su actividad política y ha lanzado un mensaje a quienes intentan intimidarla. "No lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final", ha concluido.