Maroto no logra en Cibeles que se extrapolen a lo municipal atribuciones de la ley estatal de conflictos de intereses

Fanjul responde al PSOE que su proposición es "de imposible cumplimiento" y que el Ayuntamiento ya tiene órganos con competencias equiparables

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, no ha conseguido sacar adelante en el Pleno la determinación de un órgano municipal que asuma las competencias que la ley atribuye a la Oficina de Conflictos de Intereses en el ámbito estatal, mientras que la concejala de Vox Arantxa Cabello ha indicado que con esta moción lo que se ha hecho es "abrir la caja de Pandora", para cuestionar "el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como" del Consistorio.

Los votos de PP y Vox --que no ha conseguido sacar adelante una enmienda in voce-- han tumbado la propuesta del PSOE, que ha contado con el respaldo de Más Madrid. Maroto ha defendido su proposición en aras de "la transparencia, la reputación y la imparcialidad del sector público".

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, vino a regular el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades a los que estarán sujetos aquellos que sean nombrados altos cargos en la Administración General del Estado sobre limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

Por lo que respecta a la Administración local, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local recoge en su artículo 75.8 que durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato a los representantes locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el Gobierno local les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas. También es aplicable a los órganos directivos.

En sólo tres meses de este nuevo mandato, el Grupo Municipal Socialista ha acudido a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción para registrar dos casos en los que se podía haber incurrido en un posible conflicto de intereses "quedando patente la falta de desarrollo normativo y procedimental que regule estas malas prácticas". Se trataría de la situación del exdelegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes y del director artístico de Matadero, José Luis Ramos Romo, ha señalado Maroto.

"Tolerancia cero contra la corrupción y el fraude en el Ayuntamiento, contra las malas prácticas, como los conflictos de interés", ha señalado la socialista en el Pleno, desde donde ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "no estar concienciado del problema".

El concejal del PP y presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha asegurado que "están "contra la corrupción de todos los partidos pero el PSOE sólo contra la de otros" porque "no dicen nada del mayor caso de corrupción de España, el de los ERE", ni sobre el protagonizado "por el Tito Berni", ejemplo de "macarrismo del PSOE andaluz".

Fanjul ha contestado al PSOE que su proposición es "de imposible cumplimiento" porque el Ayuntamiento no puede modificar las competencias del secretario del Pleno al ser estatales. A eso ha unido que existen órganos específicos en el Ayuntamiento con competencias equiparables a la ley estatal, tanto para concejales como para directivos.

Para Fanjul, los viajes del PSOE a la Oficina municipal Anticorrupción "han sido en balde". Así, en el caso del director artístico ha recordado que Matadero es un organismo público, por lo que no sería aplicable las limitaciones de dos años con destino a la actividad privada. Igualmente ha cuestionado la no existencia de un concurso de méritos "para el marido de la ministra (en funciones) Nadia Calviño cuando quiso colarse en Patrimonio".

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha apoyado la propuesta del PSOE para ganar en competencias que luchen contra "fraudes" como el que intentó el exdelegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes y las "puertas giratorias". En su argumento ha hecho un recorrido por "los yates, los relojes" de los comisionistas del caso mascarillas o los millones atribuidos al "hermano de Isabel Díaz Ayuso" en lo peor de la pandemia porque todo eso está "en el ADN del PP, que corrompe todo lo que toca".