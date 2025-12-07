Maroto propone recargar un 50% las viviendas desocupadas en Madrid y que las VUT tributen como actividad económica

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz socialista de Hacienda, Enma López - DIEGO VÍTORES (PSOE)

El Grupo Municipal Socialista, con Reyes Maroto a la cabeza, propone en sus enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2026 un recargo de hasta un 50% las viviendas desocupadas en Madrid y que las viviendas de uso turístico (VUT) tributen como actividad económica "adecuando su impacto real en la ciudad".

Los socialistas han registrado doce enmiendas a las ordenanzas fiscales, una de ellas a la totalidad. La portavoz de Hacienda en el PSOE, Enma López, explicaba en rueda de prensa que se oponen "a que se sigan bajando los impuestos de forma generalizada, beneficiando más a quien más tiene".

Apuestan por el IBI Social, la ayuda destinada a las familias más vulnerables para afrontar el pago de su vivienda habitual, esto es, "ayudar a quien de verdad lo necesita y lo que no puede ser ni un día más es que el Ayuntamiento de Madrid siga renunciando a la deuda que la comunidad tiene de 850 millones de euros porque José Luis Martínez-Almeida no se atreva a llamar a la puerta de Isabel Díaz Ayuso".

UNA REBAJA EN EL IBI QUE "BENEFICIA A VIVIENDAS DE ALTO VALOR"

En concreto, dos de las enmiendas presentadas se centran en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La primera propone no aplicar la reducción del tipo de gravamen planteada por el Gobierno municipal, "una rebaja que supondría perder 30,5 millones de euros en recaudación y que beneficiaría fundamentalmente a quienes tienen viviendas con valores catastrales más elevados".

"Es contradictorio que el Ayuntamiento renuncie a estos ingresos mientras incrementa el endeudamiento en 53 millones trasladando la carga a las generaciones futuras", han denunciado públicamente.

La segunda enmienda sobre el IBI propone introducir un recargo del 50% a las viviendas desocupadas para "promover un uso más eficiente y socialmente responsable del parque residencial y contribuir a paliar el problema del acceso a la vivienda en una ciudad especialmente tensionada como Madrid".