El PSOE idea un Defensor de la Ciudadanía en Madrid, un Comisionado de Políticas LGTBIQ+ y ampliar el JOBO hasta los 30

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista, abanderado por Reyes Maroto, propone dentro de sus 252 enmiendas al proyecto de presupuestos de 2026, una de ellas a la totalidad, la puesta en marcha de un Defensor de la Ciudadanía en Madrid, crear un Comisionado de Políticas LGTBIQ+ y ampliar el abono cultural joven JOBO hasta los 30 años.

También una Oficina Municipal de Reactivación Industrial, una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social y un Observatorio del Residuo Cero. Se unen a la propuesta socialista para reformar el Pabellón de Bancadas en la Casa de Campo, la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo de Conde Duque y la convocatoria de un concurso internacional de proyectos para la mejora integral del entorno del Templo de Debod. Las propuestas socialistas en materia de Cultura suman 11,2 millones de euros.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado otras enmiendas por 500.000 euros, entre las que incluyen la reposición de las placas del Memorial del Cementerio del Este y la creación de un Comisionado de Políticas LGTBIQ+ encargado de coordinar a todas las áreas de gobierno para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. También aquí se encuadra la creación del Defensor de la Ciudadanía.