Maroto reclama la placa original de Largo Caballero y cederla a su Fundación hasta determinar la legalidad de la nueva

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid devuelve la placa de Largo Caballero a la fachada de la Junta de Chamberí - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado la placa original dedicada a Francisco Largo Caballero en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí y cederla a su Fundación hasta determinar la legalidad de la nueva instalada ayer por el Consistorio.

Maroto se ha sumado a "la queja generalizada tanto de la Fundación Largo Caballero, de UGT, del PSOE y del Grupo Municipal", que hace cinco años denunciaron al Ayuntamiento por "la destrucción a martillazos del legado de Largo Caballero en su ciudad, un hombre justo pero también concejal de este Ayuntamiento".

Una placa luce desde este jueves en la fachada de la Junta después de que el pasado julio el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del 29 de septiembre de 2020, por el que se retiraba de la ciudad los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, además de la placa situada en la Plaza de Chamberí dedicada al que fuera presidente del Gobierno.

Maroto, desde Chamberí, ha condenado que la placa se haya restituido "como se quitó, con nocturnidad y alevosía, sin que se hubiera avisado ni siquiera al Grupo Municipal, a la Fundación, a aquellos que denunciaron esa rotura a martillazos de la placa". Vuelve a la fachada de la Junta pero "sin ningún acto institucional que recuerde cuál ha sido el legado de Largo Caballero en esta ciudad".

Además de no haber sido avisados se han encontrado con que "no se ha restituido la placa original que Pepe Noja hizo, que es única". Los socialistas han pedido al Gobierno municipal este viernes "ver en qué situación están los restos de esta placa y exigimos que mientras se determina si la placa que se ha restituido es legal o no, que se ceda a la Fundación Largo Caballero para que se pueda preservar en los términos en los que está".

"LLEVAMOS AÑOS PIDIENDO VER LOS RESTOS"

"Llevamos años pidiendo poder ver los restos de esta placa. Lo último que nos dijeron es que estaba en un taller en San Fernando de Henares y que se estaba restituyendo para poderla poner pero lo que vemos es, de nuevo, a un alcalde que no sólo no cumple las sentencias, que retiró de forma ilegal esta placa sino que la restituye igual que lo hizo hace cinco años", ha condenado la edil.

Maroto ha instado a preservar el legado de Largo Caballero, que además "fue un concejal de este Ayuntamiento, un defensor de la clase obrera, de la clase trabajadora y hoy más que nunca ese legado está presente".