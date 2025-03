Martín dice que la mayoría de quienes duermen en Barajas son españoles "ante la falta de soluciones" del Ayuntamiento

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este lunes que la mayoría de las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas son españoles en situación de sinhogarismo que se refugian allí "ante la falta de soluciones sociales" del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.

"Creo que no caben confusiones como las que se han intentado promover las semanas anteriores al respecto. Allí no hay solicitantes de protección internacional. La gran mayoría de las personas que están presentando en el aeropuerto son españoles. Por lo tanto, lo que corresponde es que el Ayuntamiento de Madrid haga su trabajo y ofrezca soluciones sociales que permitan a estas personas no tener que refugiarse", ha indicado.

Martín ha indicado que desde la Delegación tienen que propiciar que el Ayuntamiento de Madrid refuerce sus servicios sociales "y facilite una solución digna para todas las personas que se ven abocadas a tener que pernoctar allí", que ha cifrado entre 250 y 300 personas.

El representante del Gobierno central en Madrid ha explicado que los solicitantes de asilo están en la parte aire del aeropuerto y hay unas salas específicas "que, por cierto, están bajo mínimos en estos momentos de demanda". Y las personas sin hogar están en espacio tierra, "que es una consecuencia del Ayuntamiento de Madrid que tiene que dar una solución a todas esas personas".

"Estamos intentando que, desde la colaboración, desde el entendimiento, desde el diálogo entre las administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que son quienes tienen las competencias para abordar esta cuestión, den soluciones y permitan resolver esta crisis. Todo lo demás estará en relación con cómo vayamos evolucionando en esta cuestión. Es verdad que va habiendo menos personas en el aeropuerto y vamos a estar encima de que esos servicios se vayan intensificando para que efectivamente un drama humano como el que se vive en el aeropuerto sea atendido por las administraciones públicas competentes como corresponde", ha concluido Martín.