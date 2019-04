Martínez-Almeida anuncia a Andrea Levy como su 'número dos' para el Ayuntamiento de Madrid

Actualizado 14/04/2019 16:50:21 CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este domingo a la diputada catalana y vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy como su número 2 para el Ayuntamiento de Madrid, que ha considerado como "un lujo" poder contar con ella y así "poder transmitir el mensaje a España" de que ellos creen "en la unidad dentro de la diversidad".

Así lo ha dicho durante un encuentro con agentes electorales del PP, en el que han participado la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Senado y del Partido Popular en la Comunidad, Pío García-Escudero y Andrea Levy.

Martínez-Almeida ha ensalzado a su compañera y ha puesto de relieve contar con "personas con valía cualquiera que sea su procedencia" para construir el proyecto de una España "fuerte". "Nosotros contamos con los que vienen a sumar, no con los que vienen a restar y Andrea Levy lleva demostrando mucho tiempo su compromiso con Madrid y con España", ha defendido.

La dirigente popular deberá compaginar por tanto esta designación con su puesto en el Congreso de los Diputados, una duplicidad de cargos amparada por la ley.

El actual portavoz del Grupo Municipal Popular también ha abogado por "una ciudad libre, diversa, abierta, plural y tolerante" en la que, según sus palabras, no se mire "el DNI de nadie", ni en la que se pregunte "ni de dónde se viene y a dónde se va", sino dependa de "si se quiere colaborar en un Madrid mejor y en una España mejor".

Levy, por su parte, ha augurado que "solo quedan 42 días para que Martínez-Almeida sea alcalde" y le ha transmitido su agradecimiento por poder formar parte de la lista para el Ayuntamiento.

"La libertad no pide permiso, pide respeto y quienes no entienden eso no entienden el valor de nuestra democracia" ha señalado durante su discurso, marcado por el rechazo al independentismo catalán y ha proseguido indicando que "ante ellos siempre van a tener la defensa del modelo de convivencia constitucional del Partido Popular".

En esta línea, Levy ha subrayado que "frente a la intolerancia de los separatistas catalanes", Madrid recibe con "los brazos abiertos a quienes quieren compartir su destino con ellos" y ha ensalzado la capital por ser "generosa y amable" así como una ciudad de "segundas oportunidades, de terceras, y de las que vengan".

Asimismo, la 'número 2' del PP para el Consistorio madrileño ha recordado la "sana competitividad entre Cataluña y la Comunidad de Madrid" antes de que Barcelona se decantara por "la enemistad identitaria" y hacer "distintos y contrarios", momento en el que según Levy, Cataluña "no hizo sino gastar su potencial y dividir a los ciudadanos".

A esta división, la candidata la ha calificado de "fractura" y ha lamentado "la dolorosa herida" que se ha generado para aquellos que como ella, ha dicho, se sienten en "un exilio interno".

En el ámbito de política local, Levy ha arremetido contra el mandato de la actual alcaldesa, Manuela Carmena, al que se ha referido como "cuatro años de carmenadas" y ha señalado que "una gran ciudad puede desdibujarse y perder su energía por sus malas políticas y sus malos gobernantes".

"El populismo de Carmena es tan lastre para Madrid como el independentismo lo ha sido para Barcelona", ha espetado Levy además de criticar las "calles grises, tristes y sucias" de la capital como consecuencia, a su juicio, de la gestión del Ayuntamiento.