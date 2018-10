Martínez (UGT) se sorprende de valoraciones "no necesariamente negativas" y exige una reunión con la patronal

Actualizado 02/09/2011 16:54:26 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, ha manifestado que se sorprende de valoraciones "no necesariamente negativas" de la Comunidad de Madrid al respecto de los datos del paro conocidos este viernes por comparar con los datos regionales y nacionales, y ha exigido una reunión con la patronal madrileña para abordar este problema.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha comentado que "es exigible" y "una obligación" un encuentro entre sindicatos y patronal "para hablar de cómo se afronta la situación". "Los empresarios y sindicatos nos tenemos que sentar para entender a los trabajadores, cada uno desde nuestro punto de vista", ha dicho.

En este sentido, ha avanzado que UGT, junto a Comisiones Obreras, mantendrán en los próximos días reuniones para avanzar hacia ese encuentro con los empresarios madrileños, considerando que con la CEIM esta cita es "más urgente" que con la Administración regional, al ser tanto patronal como sindicatos "protagonistas" en este aspecto.

Respecto al incremento del desempleo en la región, Martínez ha destacado el convencimiento de que "muchas personas ya no se inscriben (en las listas del paro) porque consideran que no vale para nada", y ha lamentado esa "desafección y angustia" que les lleva a no apuntarse.

Asimismo, ha destacado que cerca del 90 por ciento de los contratos suscritos el pasado mes fueron temporales. "Lleva a pensar que la reforma laboral ha sido un fracaso, y que modificar Estatuto de los Trabajadores es, aparte de inútil, pernicioso para los trabajadores", ha comentado.

También ha denunciado las "prácticas socialmente fraudulentas" que se han producido este verano, con la rescisión de contratos por parte de los trabajadores para luego volver a contratar de forma "precaria", y ha llamado a la CEIM a "tomar cartas en el asunto para que estas prácticas no se produzcan".

El sindicato que lidera José Ricardo Martínez ha echado en falta este viernes, tras conocer los datos del paro, "consensos para generar empleo" y ha considerado que "sobran políticas que mandan al paro a los trabajadores"

"Si los primeros meses del año ofrecían algunos datos para un cauto optimismo ya vemos que éstos han empeorado significativamente en nuestra Comunidad en las últimas fechas", han comentado sobre el incremento en el último mes del 1,07 por ciento de desempleados registrados en los Servicios Públicos de Empleo hasta las 474.997 personas apuntadas en las listas del paro.

Asimismo, también han destacado que los datos de afiliación a la Seguridad Social son "igualmente negativos", pues el descenso de la afiliación media ha sido de 26.568 personas en el mes de agosto, un 0,95 por ciento menos. En Madrid hay 23.679 afiliados menos que hace un año por estas mismas fechas.

En cuanto a contratación, el hecho de que el 88,46 por ciento de los contratos registrados el pasado mes sean temporales y únicamente 13.750 sean de carácter indefinido supone para el sindicato la conversión de este tipo de contratos "cada vez más en una figura residual del mercado laboral".

"Parece que de poco ha servido la permanencia del Papa en nuestra capital durante este mes, cuando hubiéramos deseado que al menos las cifras de contratación hubieran experimentado alguna mejoría con ocasión de tal evento", han apostillado.