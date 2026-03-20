Más de 160 kilos de cocaína, 60 de marihuana y 19 detenidos por la Policía en Barajas desde enero

Maleta con sustancias estupefacientes incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este viernes de que varias operaciones llevadas a cabo desde el mes de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas han culminado con la incautación de más de 160 kilogramos de cocaína, otros 60 de marihuana, unos 250 gramos de MDMA y la detención de un total de 19 personas por presunto tráfico de drogas.

En total, la Policía ha detallado seis operaciones a lo largo de estos meses. La primera de ellas se llevó a cabo el 26 de enero, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes identificaron a un pasajero de un vuelo internacional. En su equipaje localizaron 20 chalecos con bolsillos interiores en los que encontraron envoltorios con unos 10,5 kilos de cocaína.

Poco más tarde, el 2 de febrero, se identificó a un pasajero que hizo escala en Madrid desde Sudamérica. En el equipaje facturado de este hombre encontraron una caja con 21 paquetes de cera depilatoria que, una vez abiertos, comprobaron que escondían 126 pastillas de cocaína con un peso de 6,3 kilos, según ha destacado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Este mismo hombre portaba además un envase de café molido que reaccionó al test de metanfetamina, con un peso de 250 gramos. Por todo ello, la Policía detuvo a este sospechoso como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, pasando posteriormente a disposición judicial.

DROGA EN PRODUCTOS DE HIGIENE Y PASTILLAS DE JABÓN

Apenas tres días después, el 5 de febrero, la Policía detectó la presencia de otro hombre sospechoso durante le control de pasajeros. En sus pertenencias localizaron un neceser que contenía productos de cuidado personal que ocultaban cocaína. En su equipaje facturado llevaba otros siete botes más y cuatro pastillas de jabón que resultaron ser 4,5 kilos de cocaína.

Los agentes comprobaron semanas más tarde que este mismo método fue empleado por otros dos varones más en dos intervenciones diferentes. El primero fue el 3 de marzo, cuando a un hombre que hacía escala en Madrid, se le intervinieron 13 botes de productos capilares en cuyo interior había una sustancia líquida que dio positivo a cocaína con un peso de más de 16 kilos.

El otro caso similar, se produjo hace apenas unos días, en la madrugada del 16 de marzo, cuando los agentes de Policía intervinieron tres botes de este tipo de productos a un varón sospechoso, que contenían casi tres kilos de cocaína.

TRAS UN ATERRIZAJE OBLIGADO POR EL TEMPORAL

Otra de las operaciones que destaca la Policía Nacional se produjo el 12 de febrero, cuando se realizó un control sobre los pasajeros de un vuelo procedente de Asía y con destino Barcelona pero que tuvo que ser desviado a Madrid debido al temporal de viento en la ciudad condal.

En este control se identificó a dos pasajeros sospechosos, pues ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre el número de maletas con las que viajaban. Tras realizar un control sobre su equipaje, localizaron más de 58 kilos de una sustancia vegetal de color verdoso, que dios positivo en marihuana.

Por otro lado, el 24 de febrero se detectó la presencia de un pasajero procedente de un vuelo internacional en cuya maleta se encontraron numerosas prendas de ropa con una textura más rígida de lo habitual y que desprendía un fuerte olor. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, se comprobó que la ropa había sido impregnada en cocaína y pesaba en torno a 24,5 kilos.

Finalmente, la última intervención que ha destacado la Policía Nacional se llevó a cabo sobre un pasajero en cuya maleta se encontró un doble fondo en el que ocultaba dos envoltorios que contenían más de dos kilos de cocaína.