Más de 320 efectivos garantizarán la seguridad durante el partido entre el Leganés y el Mirandés en Butarque

Archivo - Fachada del estadio de Butarque, donde suele jugar el Leganés, a 23 de abril de 2026, en Leganés, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de cara al partido entre el C.D. Leganés y el C.D. Mirandés, que se disputa este domingo a partir de las 21 horas en el Estadio Ontime de Butarque correspondiente a la última jornada de LaLiga Hypermotion, contará con un despliegue de más de 320 efectivos.

El operativo estará integrado por agentes de la Policía Nacional correspondientes a la Unidad de Intervención Policial y a la Comisaría de Leganés, así como de la Policía Local, Agrupación de Protección Civil y auxiliares del propio club, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En encuentro ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a ambos clubes a adoptar medidas adicionales de seguridad en el sistema de venta de entradas, separación de aficiones y en el propio recinto.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus dispositivos preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con los operadores implicados en la celebración del evento.

El Estadio Ontime de Butarque presentará un aforo de 15.000 personas y se espera la llegada de cientos de aficionados del Mirandés, de los cuales apenas 220 cuentan con entrada. Para agilizar el trabajo de los asistentes de seguridad se recomienda acudir al estadio con antelación.