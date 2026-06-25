Más de 3.677 sensores de humo y temperatura se despliegan en galerías subterráneas de Madrid para velar por su seguridad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.677 sensores de humo y temperatura se despliegan en galerías subterráneas de Madrid para velar por su seguridad, unidos a 814 sensores de gases, 526 cámaras y 900 detectores de presencia para el control de los 253 accesos.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la prórroga del contrato de servicios para la inspección, conservación y control de las galerías de servicios, ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La prórroga cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros, entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027. Será el último periodo de prórroga previsto por el contrato, que entró en vigor en octubre de 2023.

El contrato tiene por objeto la conservación y mantenimiento de todo el conjunto de los 170 kilómetros de galerías subterráneas de servicios que atraviesan la ciudad permitiendo el despliegue de sistemas de abastecimiento tan importantes como energía eléctrica, agua potable y agua regenerada, así como las grandes conexiones de fibra óptica que conectan las centrales de comunicación y los centros de datos con el resto de usuarios de la capital.

Sanz ha explicado que el Ayuntamiento puede ofrecer así un elevado nivel de servicio en el Madrid subterráneo que el ciudadano no percibe a simple vista, pero que permite que los suministros puedan funcionar con normalidad y que sus reparaciones y ampliaciones puedan llevarse a cabo sin necesidad de obras ni afecciones en el exterior.

EL SISTEMA MÁS AVANZADO

Madrid dispone del sistema más avanzado que existe para el control del estado de las galerías subterráneas de servicios, para lo que dispone de los datos de 3.677 sensores de humo y temperatura; 814 sensores de gases como monóxido de carbono, oxigeno, gases explosivos o sulfhídricos provenientes del sistema de saneamiento; 526 cámaras para el visionado de su interior y 900 detectores de presencia para el control de los 253 accesos distribuidos por toda la ciudad.

Todo ello permite conocer el estado de las galerías en cada momento y garantizar su seguridad gracias a la supervisión durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por parte del Centro de Control de Instalaciones Urbanas, que ofrece una actuación inmediata ante cualquier incidencia con la activación de los equipos y retenes de intervención.

Desde que en 2022 se puso en marcha el contrato que ahora se prorroga, el Área de Obras y Equipamientos ha realizado importantes mejoras en las infraestructuras de las galerías subterráneas, entre las que destacan la renovación de las cámaras en los accesos, con la incorporación de tecnología digital compatible con sistemas de inteligencia artificial; el tendido de 245.000 metros de cableado de comunicación, sensorización y alimentación eléctrica, o la instalación de 200 nuevos detectores de incendios y 100 de gases.

Las mejoras también han incluido la creación de más de 20 nuevas salidas de emergencia de las galerías y dos nuevos accesos de personal que facilitan los trabajos en su interior e incrementan su seguridad. Asimismo, se ha comenzado a renovar el sistema de iluminación con la incorporación de nueva tecnología led con alumbrado continuo a lo largo de todas las galerías, lo que mejora la eficiencia energética y el confort en su interior.

Además, de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, se ha mejorado la señalización en todos los accesos y los fondos de saco, incorporando también sistemas podotáctiles en el suelo que son necesarios en situaciones de baja visibilidad.

Todo este trabajo y las ventajas que aportan las galerías subterráneas, cada vez con mayores capacidades, se incrementarán con la puesta en servicio de más de 20 kilómetros de nuevas galerías en los desarrollos urbanísticos del sureste y la incorporación de nuevos tramos en los proyectos de Madrid Nuevo Norte, donde los sistemas de alta tecnología y capacidades hacen que las galerías sean la infraestructura de canalización más adecuada.