Más de 400 mayores de Orcasitas se manifiestan por su residencia de proximidad: "Desarraigarnos es enterrarnos en vida"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 vecinos mayores de Orcasitas (Usera), algunos nonagenarios, se han manifestado en la Plaza de la Villa, a minutos de celebrarse la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, para reclamar su demandada residencia de proximidad. "Desarraigarnos es enterrarnos en vida", ha advertido el concejal de Más Madrid y fundador de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, Félix López-Rey.

"Vamos a cumplir nuestros compromisos", ha asegurado el delegado de Urbanismo, Borja Fanjul, en la comisión del ramo. "Lo queremos por escrito porque estamos escaldados, ya se nos ha tomado el pelo", ha replicado López-Rey, con una camiseta de 'Orcasitas responde'.

Carabante ha informado de que "en los próximos meses" van a sacar a concurso público tres parcelas para ese tipo de equipamientos, destinados a que "los mayores continúen viviendo en su mismo barrio". Están localizadas en Orcasitas, Sanchinarro y Ascao y serán posible después de la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas, conseguido en julio del año pasado con la mayoría absoluta del PP. Las normas reconocen ahora esa figura de equipamiento público.

"SI ME SACAN DE ORCASITAS ME ESTÁN MATANDO"

"Hoy Orcasitas está respondiendo, como llevamos 54 años haciendo. Estamos abriendo una senda", ha explicado López-Rey, acompañado por cientos de vecinos de su barrio, que ha señalado que a sus 75 años no quiere que le "entierren en vida".

"Si a mí me sacan de Orcasitas me están matando, me están acortando la vida. Yo quiero pasear por las calles, quiero que me puedan ver mis hijos y mis nietos o yo ir al centro cultural a ver bailar a las nietas de mis vecinos. O ir a ver al Orcasitas un domingo por la mañana si no me duele nada", ha explicado.

Acompañado por sus vecinos, Félix López-Rey ha afirmado "que lo que no puede ser es que lo que prime en esta vida sea el dinero y el negocio". "En Orcasitas hemos sido capaces de gestionar una calefacción comunitaria, hemos sido capaces de fundar una fundación (Iniciativa Sur) para que aprendan su primer empleo los que vienen del fracaso escolar, hemos tratado con todos los alcaldes desde que hay democracia y nadie puede negar nuestra solvencia", ha declarado.

"ABRIR UNA SENDA"

Con el modelo de residencias de proximidad quieren "abrir una senda", un giro "de puro sentido común". "Igual que mis nietos tienen un instituto cerca o los chavales tienen un colegio, ¿por qué narices me tienen que desarraigar a mí y al resto de los mayores de esta ciudad?", se ha preguntado.

Félix López-Rey ha lamentado que la Administración municipal les ha "ido mareando la perdiz", tanto la actual como la anterior, con CS al frente de Urbanismo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))