Más de 800 efectivos garantizarán la seguridad durante la final del Mundial y otros 650 en posible celebración del lunes

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro decide el pase a la final del mundial y es la primera vez en 16 año - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado este viernes de que el dispositivo de seguridad contará con un total de 1.400 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el buen desarrollo de la final del Mundial entre España y Argentina el domingo, así como en la posible celebración del triunfo, que tendría lugar el lunes por la tarde en las calles de la capital.

En concreto, para el día de la final se desplegarán en torno a 550 policías nacionales y 240 agentes de la Guardia Civil, que se encargarán del seguimiento en las calles y la posible celebración espontánea al término del encuentro, según ha explicado Martín en rueda de prensa al término de una reunión con responsables de seguridad y administraciones sobre este asunto.

En caso de que la Selección Española se hiciera con la victoria en la final, el lunes por la tarde tendría lugar un recorrido de celebración por las calles de la capital, desde el intercambiador de Moncloa y con su "punto álgido" en la plaza de Cibeles, que estará vigilado por otros 500 policías nacionales y 150 guardias civiles.

Consultado por este hipotético recorrido, el delegado del Gobierno se ha limitado a señalar estos dos puntos del callejero madrileño, dejando en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) los detalles de este itinerario.