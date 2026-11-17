Más de 800.000 flores, sobre todo tulipanes y pensamientos, tapizarán Madrid para dar color al invierno - EUROPA PRESS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 800.000 flores, sobre todo tulipanes y pensamientos, pero también crisantemos, caléndulas, ciclámenes, coles ornamentales, prímulas, narcisos, nomeolvides, margaritas, bocas de dragón, zinias, salvias y alhelíes, tapizarán los 21 distritos de Madrid para dar la bienvenida y color al invierno embelleciendo la ciudad, ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el parque del Retiro.

Acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala del distrito de Retiro, Andrea Levy, y su perrita Juana, Carabante ha ayudado a plantar unos pensamientos en el parque por la campaña anual de plantación de flor de temporada otoño-invierno.

Esta temporada se plantarán 803.770 flores por toda la ciudad, un 4,2% más que el año pasado, cuando fueron 770.000. Carabante ha recalcado la importancia de conocer de primera mano el trabajo que realizan los profesionales que cuidan los parques y jardines de Madrid, ya que detrás de cada parterre, hay planificación, conocimiento y muchas horas de trabajo.

El objetivo es que todos los distritos puedan disfrutar de parques y jardines cuidados, con color y con especies adecuadas a cada lugar. El Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo dos campañas de plantación anuales, una en la temporada de otoño-invierno y otra en primavera-verano.

EL DISTRITO DE RETIRO, EL MÁS FLORAL

De las 803.770 unidades de flor de otoño-invierno, 547.569 se ubicarán en zonas verdes de los distritos de la ciudad y 256.201 en parques históricos y singulares, donde el componente ornamental y patrimonial requiere un tratamiento paisajístico más especializado.

La campaña se extiende por los diferentes distritos con una planificación que tiene en cuenta las características de cada zona y busca reforzar la calidad paisajística del conjunto de la ciudad.

La distribución de las plantaciones por distritos sitúa a Retiro a la cabeza, con 157.641 ejemplares, seguido de Centro (104.217), Arganzuela (73.974) y Barajas (69.230). También destacan Salamanca, con 56.069 plantas; Moncloa, con 54.483; y Fuencarral-El Pardo, con 47.000.

El resto de los ejemplares se reparte entre Villaverde (29.196), Chamartín (25.131), Puente de Vallecas (24.066), Villa de Vallecas (23.700), Latina (21.830), Hortaleza (21.250), Carabanchel (19.411), Chamberí (17.095), Usera (16.387), Vicálvaro (15.242), Moratalaz (13.657), San Blas-Canillejas (11.016) y Ciudad Lineal (3.175).

LOS TULIPANES, LAS MÁS NUMEROSAS

La campaña incluye una amplia variedad de especies que aportarán color, diversidad y contrastes a los parques y jardines de Madrid, respondiendo a criterios de resistencia, valor ornamental y adaptación al clima madrileño. Entre las más numerosas destacan los tulipanes, con 313.927 ejemplares.

Le siguen los pensamientos, con 224.196, dos de las plantas más características de las plantaciones de temporada por la variedad de sus colores y su capacidad para florecer durante los meses más fríos. También se plantarán 77.509 crisantemos, cuyas flores ofrecen una gran riqueza de formas y tonalidades; 35.040 caléndulas, reconocibles por sus flores amarillas y anaranjadas; 31.384 ciclámenes, que aportan delicadas flores de vivos colores, y 27.109 coles ornamentales, apreciadas por sus hojas de formas y matices variados.

La selección se completa con un total de 45.653 alhelíes de tres géneros diferentes, además de 15.111 margaritas bellis, 14.626 narcisos, 8.188 nomeolvides, 5.311 prímulas, 3.466 bocas de dragón, 1.350 zinias y 900 salvias. Esta combinación de especies permitirá crear composiciones florales variadas, con diferentes alturas, texturas y colores, y prolongar el atractivo ornamental de los espacios verdes municipales.

Además de su valor ornamental, estas plantaciones aportan diversidad vegetal y ofrecen alimento y refugio a distintas especies de fauna urbana, ha explicado el Ayuntamiento. La iniciativa se enmarca en el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid que apuesta por unas zonas verdes más conectadas, diversas y resilientes.

Las especies de temporada aportan color a lo largo de los meses de otoño e invierno, mientras que los bulbos de tulipanes y narcisos permanecen en el suelo hasta su floración primaveral. Esta sucesión permite que los parterres evolucionen con el paso de las estaciones y que los ciudadanos encuentren diferentes paisajes vegetales a lo largo del año.

La combinación de especies también permite introducir una mayor variedad cromática, desde los tonos intensos de los tulipanes y pensamientos hasta los colores de los crisantemos, caléndulas, narcisos y demás variedades seleccionadas.