Más del 98% de residentes y profesionales en centros de mayores han recibido la primera dosis de la vacuna

Se completará la vacunación (incluida la segunda dosis) para residentes la primera quincena de febrero

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este jueves que, en estos momentos, más del 98% de los residentes y profesionales de centros de mayores han recibido la primera vacuna, un total de 66.000 dosis.

"Estamos finalizando la vacunación en las residencias de mayores y centros socio-sanitarios. Algo que, en un escenario de escasez de vacunas como el que nos encontramos, es primordial para nosotros. En total, se trata de 67.000 personas (entre residentes y personal socio - sanitario) en 608 residencias de mayores y de discapacidad, tanto públicas como privadas", ha expuesto el consejero durante el Pleno de este jueves.

Para ello, ha señalado que la Comunidad cuenta con dispositivos formados por equipos de Cruz Roja, SUMMA 112, centros hospitalarios de referencia y, por supuesto, Atención Primaria y "todos ellos están vacunando 7 días a la semana".

De acuerdo a la planificación prevista, ha asegurado que se completará la vacunación (incluida la segunda dosis) en los residentes y personal de residencias de mayores y discapacidad la primera quincena de febrero.

Para el consejero, "lo realmente importante es vacunar con seguridad, de manera planificada, y garantizando la efectividad de la vacuna". "Principios a los que el Gobierno de España no les ha dado la consideración que debiera. Sobre todo, teniendo en cuenta que no ha habido ni una semana en la que no se haya producido una incidencia en la distribución de las vacunas", ha lamentado.

El titular de Sanidad en la región ha recordado que Madrid ha recibido hasta el momento 232.775, (228.075 de Pfizer y 4.700 de Moderna), contando ya con la dispensación de la sexta dosis de cada vial.

La semana pasada, recibieron el 50% de las que se deberían haber recibido y, ha trasladado que esta semana tampoco han recibido el 100%, "según el compromiso que adquirió el Gobierno de España". "Y ya nos han confirmado que esta misma situación va a volver a repetirse la semana que viene", ha lamentado.

Por ello, ha defendido que la Comunidad de Madrid "no puede seguir avanzando con la vacunación de los profesionales, precisamente para garantizar la efectividad de las primeras dosis ya suministradas", algo que les "preocupa sobremanera".

Por su parte, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha lamentado que la Comunidad esté "a la cola" en el proceso de vacunación, lo que supone "el ranking de la vergüenza". "Ustedes están en la confrontación con el Gobierno de España y no han vacunado ni rápido ni bien", ha criticado el parlamentario.