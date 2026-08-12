Más allá del eclipse: La región también vivirá esta noche el punto álgido de las Perseidas bajo luna nueva

Archivo - Lluvia de Perseidas vista desde la Sierra de Guadarrama, a 12 de agosto de 2024, en Buitrago de Lozoya, Madrid (España) - Diego Radames / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más allá del eclipse solar que centrará todas las miradas al atardecer, la Comunidad de Madrid tendrá este miércoles una segunda cita astronómica con las Perseidas, que alcanzarán su punto álgido en una noche especialmente favorable para la observación por la presencia de luna nueva.

Las Perseidas reciben el nombre popular de 'Lágrimas de San Lorenzo' por su proximidad a la festividad del mártir, que se celebra el 10 de agosto. En Madrid, esa coincidencia enlaza con las fiestas de agosto de la capital, que incluyen las celebraciones de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma en barrios como Embajadores, Lavapiés y La Latina.

A diferencia de lo que ocurre con el eclipse, para observar las Perseidas no se recomienda utilizar telescopios, prismáticos ni otros instrumentos ópticos que limiten el campo de visión. Lo aconsejable es mirar directamente al cielo desde un lugar oscuro, despejado y con pocos obstáculos, como edificios, árboles o montañas.

El lugar de observación puede ser cualquiera siempre que ofrezca un cielo oscuro. Por ello, los espacios abiertos, alejados de la contaminación lumínica y con buena visibilidad del horizonte se convierten en los enclaves más adecuados para contemplar las estrellas fugaces.

En la capital, uno de los puntos destacados será el mirador estelar del parque de La Gavia, en el Ensanche de Vallecas. Situado en lo alto de una colina, este espacio permite observar el firmamento sin salir de la M-40 y se ha convertido en uno de los rincones más singulares de Madrid para mirar al cielo nocturno.

El mirador cuenta con paneles explicativos, estructuras orientadas según las coordenadas celestes y un planisferio giratorio que ayuda a identificar las estrellas visibles en cada momento. Todo ello dentro de un parque de más de 36 hectáreas de zonas verdes, con colinas temáticas, bosques sensoriales y áreas de descanso.

LOS MIRADORES DE EL ATAZAR, ENTRE LOS MEJORES PUNTOS

Fuera de la capital, la Sierra Norte ofrece algunos de los mejores lugares de la región para observar las Perseidas. Entre ellos destacan los seis Miradores Estelares situados en la zona de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar, que integran los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar.

Estos enclaves, ubicados a menos de una hora de Madrid, cuentan con condiciones especialmente favorables para la observación astronómica. Sus cielos están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de Bortle, lo que permite una visión más nítida del firmamento.

Se trata de lugares despejados y con buena visibilidad, situados en caminos públicos o en las inmediaciones de algunos municipios. Para llegar a ellos puede ser necesario recorrer cierta distancia a pie, por lo que se recomienda llevar linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.

RESTOS DEL COMETA SWIFT-TUTTLE

Las Perseidas tienen su origen en los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse a la estrella, este cometa libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio.

Cada año, entre mediados de julio y finales de agosto, la Tierra atraviesa esa nube de partículas. Al entrar en contacto con la atmósfera, estos fragmentos generan los trazos luminosos que se conocen popularmente como estrellas fugaces.