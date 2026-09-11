Más allá de la Fórmula 1: cine, literatura, fiestas y música para disfrutar este fin de semana en Madrid

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid afronta un fin de semana marcado por la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, pero la agenda de la capital se extiende mucho más allá de Madring con propuestas que van desde cine y encuentros literarios hasta fiestas patronales, espectáculos de inspiración celta y exposiciones.

Uno de los principales focos culturales estará en Matadero Madrid, donde este viernes comienza la tercera edición de 'Back to the Book', el Festival Independiente de Literatura y Edición. La cita, organizada por la Librería Altamarea, reunirá hasta el domingo en la Casa del Lector a autores, ilustradores y creadores nacionales e internacionales, recoge el Ayuntamiento en su blog 'Diario de Madrid'.

Entre los participantes se encuentra la cantante y compositora Julieta Venegas, que presentará su primera novela, 'Norteña. Memorias del comienzo'; el historietista Paco Roca, y la escritora Lucía Solla Sobral. El acceso a las actividades será libre hasta completar aforo.

También en Matadero, la Cineteca acoge la XII edición de Directed by Women Spain, un festival que reivindica la creación cinematográfica realizada por mujeres mediante proyecciones, talleres y conversaciones con profesionales del sector.

La programación de este viernes incluye 'El silencio de otros', a las 18 horas; una tercera sesión de cortometrajes, a las 20 horas, y 'La casa y el ternero', a las 20.30 horas. Durante el sábado y el domingo se sucederán nuevos pases, un encuentro sobre el proceso de creación de series y películas y un taller dedicado a la construcción documental.

El público familiar contará el domingo con la sesión de cortometrajes de animación '¡Corre, salta, vuela!', a las 12 horas. La organización recomienda consultar previamente la disponibilidad de entradas para cada una de las actividades.

FANTASÍA CELTA Y FLAMENCO EN LOS DISTRITOS

Además, el Cerro del Tío Pío, en Puente de Vallecas, se transformará desde este viernes en un escenario de fantasía con una nueva edición de 'MagiCéltica'. El ciclo, gratuito y dirigido a todas las edades, combinará hasta el domingo pasacalles, teatro de calle, circo, música folk, danza tradicional y personajes inspirados en las mitologías celta y medieval.

Los espectáculos se desarrollarán a las 20 y las 21.30 horas e incluirán propuestas como 'Grimorium' y 'Lenda', protagonizadas por seres fantásticos.

La música continuará en Latina con el ciclo 'Flamenco en el Templete José Menese'. Este viernes y el sábado, a partir de las 20.30 horas, el público podrá acercarse al cante, el toque y el baile de la mano de artistas como Paco del Pozo, Esther Merino y Elena Andújar, además del espectáculo 'Flamencas'. La entrada será libre hasta completar aforo.

Quienes prefieran una propuesta más castiza podrán participar el sábado, a las 12 horas, en el taller de chotis impartido por La Tremolina en el Museo de Historia de Madrid. La actividad está abierta tanto a quienes ya conocen este baile como a aquellos que quieran probarlo por primera vez.

FIESTAS PATRONALES EN BARAJAS Y CIUDAD LINEAL

Los distritos también mantienen durante el fin de semana su ambiente festivo. Barajas celebra hasta el 20 de septiembre sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad, con el recinto ferial de la calle de Ayerbe como principal escenario y actividades repartidas por plazas e instalaciones deportivas.

Ciudad Lineal, por su parte, continuará de fiesta hasta el lunes con conciertos, pasacalles, competiciones deportivas, talleres y propuestas familiares. Su programa incluye actuaciones de artistas y grupos como Cepeda, Nacha Pop y La Década Prodigiosa.

ARTE CONTEMPORÁNEO, CIRCO Y PLANES EN FAMILIA

En el plano cultural, la Nave 0 de Matadero abre este viernes 'Bailad, bailad, malditos', una instalación de Carlos Aires formada por más de cien puntales y una veintena de pantallas. La obra convierte la antigua cámara frigorífica del complejo cultural en una pista de baile y toma como punto de partida las huellas del incendio que sufrió el espacio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Otra de las opciones expositivas es 'In-situ', de Carlos Cartaxo, que puede visitarse gratuitamente en CentroCentro. La instalación plantea un diálogo entre pintura, escultura y arquitectura en el que la luz, el recorrido y el punto de vista del espectador modifican la experiencia de la obra.

La agenda infantil incluye el programa 'En Pijama', en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, con conciertos de nanas, cortometrajes, talleres creativos, libros y actividades vinculadas al sueño. El sábado y el domingo funcionará en sesión continua entre las 10.15 y las 19.30 horas.

Por su parte, el Teatro de Títeres de El Retiro representará 'Hansel y Gretel' el sábado y el domingo a las 18.30 horas. Las entradas gratuitas pueden descargarse desde este viernes a las 10 horas.

Finalmente, el domingo comenzará en el Teatro Circo Price 'Hop. Un viaje por la historia del Price', una visita teatralizada con humor y música en directo que recorre los 150 años de historia del espacio de la mano de los payasos Adoquín y Pasmarote. Habrá pases a las 11.30 y a las 13.00 horas.