Más Madrid acusa a Almeida de hacer unos presupuestos "para los ultrarricos" mientras sueña con "un sillón de ministro"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de diseñar unos Presupuestos para 2027 "pensados por y para los ultrarricos", mientras está "más preocupado en soñar con un sillón de ministro que no va a llegar" que en los "problemas reales" de madrileños.

"Su Gobierno trabaja exclusivamente para beneficiar a las grandes rentas y a los grandes patrimonios aquí en Madrid, a costa de los barrios y de la gente de los barrios", ha criticado la portavoz de Más Madrid en declaraciones remitidas a los medios tras la presentación de las cuentas.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2027 asciende a 6.901 millones de euros, un 4,9% más que este año, con un incremento del 10% en Políticas de Vivienda, hasta los 248 millones, y 1.355 millones destinados a gasto social. Las cuentas contemplan además una nueva rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el mínimo legal, que supondrá una reducción de ingresos de 31 millones.

Maestre ha cuestionado precisamente esta rebaja fiscal, que ha calificado como la "medida estrella" del Gobierno de Almeida, al considerar que beneficia especialmente a los propietarios con mayores rentas y patrimonios.

"Con Almeida, una familia de El Viso o de Núñez de Balboa se ha ahorrado 500 euros, una de Villaverde 31 y una empresa con más de 20 viviendas en Madrid 16.000 euros", ha denunciado.

En este sentido, ha asegurado que "los barrios ricos ahorran 16 veces más que los pobres" y que las rebajas fiscales acumuladas "ya superan los 1.000 millones, el 17% del presupuesto municipal regalado a los que ya tienen de todo".

"MADRID ES HOY LA CAPITAL DE LA ESPECULACIÓN"

La portavoz de Más Madrid también ha cargado contra la política de vivienda del Gobierno municipal y ha cuestionado los anuncios realizados por el alcalde en esta materia.

"Almeida presume de las cifras de vivienda, pero gracias a él Madrid es hoy la capital de la especulación española y europea. Sus anuncios son ridículos y son papel mojado si nos fijamos en lo ejecutado este año", ha lanzado.

A ello ha sumado sus críticas por la operación urbanística del Real Madrid en Valdebebas, que ha calificado de "pelotazo" en beneficio del presidente del club blanco, Florentino Pérez. Por ello, ha insistido en que el alcalde "ha vuelto a diseñar unos presupuestos pensados por y para los ultrarricos".

REBAJAS FISCALES A COSTA DE LA TASA DE BASURAS

Por otro lado, la líder de la oposición en Cibeles ha cuestionado cómo financia el Gobierno municipal las rebajas fiscales y ha señalado tanto a los ingresos de la tasa de basuras como a las transferencias procedentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"¿Cómo lo pagan? Pues primero quedándose con 300 millones de la tasa de basuras del año 2025, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que había que devolver recibo a recibo. Aún no lo han hecho", ha reprochado.

Finalmente, Maestre ha destacado el peso de las aportaciones del Estado en las cuentas municipales, que, según ha afirmado, se encuentran en "máximos históricos". "Casi la mitad del presupuesto viene del Estado en máximos históricos. Jamás un Gobierno de España había financiado tanto al Ayuntamiento de Madrid", ha concluido.