Más Madrid acusa a Ayuso de "utilizar el dolor de los incendios" para vender el ático y "tapar su derrota"

Archivo - La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "utilizar el dolor de los incendios" para vender el ático comprado por el Ejecutivo regional y "tapar su derrota".

"El único motivo por el que se vende el ático de Ayuso comprado con dinero público es que la hemos pillado", ha lanzado Bergerot en sus redes sociales después de conocerse que la Comunidad venderá este inmueble de 480 metros cuadrados en Chamberí para "ayudar en la recuperación" tras el fuego de la Sierra Oeste que ha asolado la región.

Bergerot ha insistido en que la "vergüenza es tan grande" que tiene que "utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota".

Desde la formación regionalista y el PSOE se ha insistido en que se conozca el expediente de compra de este inmueble que se adquirió para que fuera el despacho temporal de la presidenta mientras se acometen obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.