Más Madrid afirma que se han puesto "todas las facilidades" para que el nombre de Frente Amplio "tenga todo el sentido"

Imagen del logotipo oficial de Frente Amplio para las elecciones generales del 17 de octubre. - FRENTE AMPLIO

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha defendido este miércoles que se han puesto "todas las facilidades sobre la mesa" para que el nombre de Frente Amplio "tenga todo el sentido".

"Como saben, desde el Frente Amplio se han puesto encima de la mesa todas las facilidades para que el nombre de Amplio tenga todo el sentido. Y espero que así sea y confío en que se llegue a un buen acuerdo", ha planteado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, al ser preguntada en una concentración por la huelga educativa en Madrid por un acuerdo de su coalición con Podemos.

Precisamente este miércoles Frente Amplio ha lanzado su logo oficial de la marca electoral, el perfil en rede sociales y una web que centralizará la información sobre este nuevo espacio --impulsado por IU, MM, Comununs y Movimiento Sumar-- que celebrarán este sábado su primer acto.

Lo hacen después de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau --propuesta como cabeza de la plataforma-- haya abierto esta mañana la puerta a la posibilidad de cambiar el nombre de la futura coalición si eso ayudaba a conseguir un acuerdo con Podemos y otros partidos aliados de ámbito territorial. Por su parte, la candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, rechazaba integrar a los 'morados' en este Frente.

En cambio al ser preguntada Bergerot por si se mantienen las negociaciones con los 'morados', Bergerot ha señalado que "todas las conversaciones se producen todos los días".

"Estoy convencida de que se va a llegar a un acuerdo y hoy más que nunca es importante precisamente para que nos pongamos a trabajar por lo que de verdad importa que es como estamos demostrando aquí, como están demostrando los estudiantes y los trabajadores de la pública que lo que importa son los servicios públicos", ha planteado.