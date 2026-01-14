Más Madrid celebra la investigación judicial sobre el Hospital de Torrejón y carga contra la gestión privada sanitaria

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este miércoles que la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares haya remitido a los juzgados la denuncia en relación a las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y ha cargado contra la gestión privada sanitaria.

"Además de lesivo para los pacientes y perjudicial para las cuentas públicas, la gestión privada de los hospitales madrileños es con toda probabilidad delictiva", ha lanzado la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La Fiscalía consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acordó la apertura de diligencias de investigación preprocesal. Ahora, ha acordado remitir la documentación a la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz tras comprobar que tiene abiertas diligencias sobre este mismo asunto.

Bergerot ha afirmado que el modelo de gestión privada "va contra la salud de los madrileños, discrimina a los pacientes y parasita el presupuesto público", tras recordar los audios en los que el CEO de Ribera Salud hablaba de "desandar el camino" emprendido para la reducción de listas de espera sanitarias.

"El dinero de la sanidad pública debe ir a los hospitales públicos, no a Quirón y a Rivera Salud. Si Ayuso quiere un ático, que se lo pague con su dinero y no con favores políticos", ha zanjado.