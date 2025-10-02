Más Madrid celebra la nueva lanzadera de la L6 y reclama mejorar también la información a los usuarios del transporte

Archivo - Una persona camina por un andén de la Estación de Metro de Ciudad Universitaria - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este jueves la nueva lanzadera que unirá Moncloa con Ciudad Universitaria por las obras de la Línea 6 de Metro de Madrid y ha reclamado a la Comunidad que se mejore también la información aportada a los usuarios del transporte público.

Así lo ha valorado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Cámara después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciara este refuerzo que arranca este lunes de 7 a 21.30 horas.

Bergerot ha destacado que esta mejora del transporte público fue uno de los temas que llevó a la reunión que mantuvieron el viernes en la Real Casa de Correos en el marco de las reuniones con los grupos parlamentarios antes de empezar los periodos de sesiones en la Asamblea.

"La presidenta y los consejeros se mostraron incrédulos ante esa situación que parecían desconocer y nos dijeron que a ellos no les había llegado la información de que Madrid ahora mismo sea una ratonera", ha afirmado, al tiempo que ha puesto el foco en la importancia de que los madrileños sepan "si van a llegar a clase, si van a llegar a sus trabajos y a qué hora van a llegar por las noches a sus casas".

Por su parte, preguntada por esta nueva lanzadera, la portavoz de Vox en Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que el transporte público está "completamente colapsado" y ha reprochado que desde el Ejecutivo regional no se hayan "hecho las inversiones proporcionalmente necesarias" al aumento poblacional.