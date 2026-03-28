Más Madrid celebra la vuelta de Oltra, una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo"

Archivo - (I-D) La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot y la ministra de Sanidad, Mónica García, visitan la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2024, en Madrid (España). Varias integrantes de - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, haya anunciado su regreso a la política y su voluntad de ser candidata a la Alcaldía de Valencia, destacando que es una persona que "no se rinde" y que pondrá la política "al servicio de su pueblo".

"Cuando han atacado a Mónica Oltra es porque saben que ella no se rinde, que va a poner la política al servicio de su pueblo. ¡Toda la fuerza, compañera!", ha señalado este sábado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, a través de sus redes sociales.

Por la misma vía, la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha remarcado que su regreso es "la mejor noticia de todas" para que Valencia "vuelva a tener un Ayuntamiento a la altura de su gente". "Te echábamos de menos", ha escrito, por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García.

La exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís prevé anunciar su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia, según ha podido saber Europa Press.

Se da la circunstancia de que este mismo sábado se celebra en Valencia el VII Congrés Iniciativa-Compromís, la formación a la que pertenece la exvicepresidenta.

Precisamente, el diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, se ha mostrado convencido, en una entrevista con Europa Press, de que Oltra volverá a la primera línea política y estará con un cargo en las próximas listas electorales, acorde a su estatus de referente.