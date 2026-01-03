Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha trasladado este sábado su rechazo a la "agresión militar" de Estados Unidos sobre Venezuela, y ha lanzado un mensaje de "solidaridad" con la población de la nación sudamericana.

"Nada justifica la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra solidaridad con su pueblo y nuestro rechazo rotundo a las acciones del Gobierno de Trump", ha manifestado.

En una publicación en su perfil de la red social 'X', Bergerot se ha puesto del lado de la "legislación internacional" y del "derecho de los venezolanos a vivir en paz".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha incidido en que la "agresión militar" estadounidense sobre Caracas "vulnera" la soberanía venezolana y "busca esquilmar de nuevo su petróleo".

Maestre ha alertado de que esto es "un peligro para la población civil" y ha trasladado su condena a "esta nueva violación del Derecho Internacional". "Exigimos el fin inmediato de la agresión. Hoy, como siempre, no a la guerra", ha remachado.

En esta misma línea se ha manifestado la cuenta oficial de MM en 'X', donde ha abundado en que "el ataque de Estados Unidos contra Venezuela es intolerable y una violación flagrante del Derecho Internacional", y ha instado a Gobierno central a "exigir el fin de la agresión y la protección de la población civil".

Estas reacciones se producen poco después de que Estados Unidos haya lanzado una serie de ataques sobre Venezuela, pero antes de que el presidente estadounidense anunciara la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.