Más Madrid Coslada exige la dimisión de Ángel Viveros (PSOE) como alcalde y le acusa de amparar "abuso de poder"

"Para seguir formando parte del gobierno es imprescindible un cambio profundo de la manera de gobernar y un nuevo liderazgo", sostienen

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) - Más Madrid Coslada ha exigido este martes la dimisión del alcalde de la ciudad, Ángel Viveros (PSOE), y le ha acusado de "amparar de facto" conductas en el entorno municipal de "trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática".

Lo han reclamado en un comunicado las concejalas con las que cuenta formación, Paz Garretas y Sonia Murillo, después de que abandonaran el partido el portavoz en la localidad, Fernando Romero, y el edil de Deportes, Luis Arteaga.

"Por responsabilidad con Coslada, Más Madrid no va a contribuir a sostener una forma de gobernar que ha demostrado estar agotada", plantean estas dos concejalas, quienes han acusado a Viveros de actuar "de manera reiterada al margen de los marcos de cooperación entre fuerzas progresistas".

Consideran que Viveros ha desplegado una "forma de gobernar en solitario" que ha "ha ignorado compromisos entre organizaciones y ha limitado el avance de políticas transformadoras en la ciudad".

En este comunicado han afirmado también que el regidor ha respondido con una "negativa reiterada a dialogar" ante las propuestas de la formación verde para "mejorar los barrios". "Ha convertido el Gobierno municipal en un espacio bloqueado e incapaz de dar respuesta a los desafíos actuales", apostillan.

Sostienen que "no se trata de una discrepancia puntual" sino de un "modelo de gobierno agotado" que ha generado "deterioro de la vida urbana" en la localidad".

"Existen deudas y compromisos pendientes con trabajadores y trabajadoras municipales que siguen sin resolverse, generando malestar, precariedad y un deterioro del clima laboral que repercute directamente en la calidad de los servicios públicos", sostienen las concejalas, que han acusado a Viveros de "gobernar sin escuchar, sin acordar y sin planificar".