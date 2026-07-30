Más Madrid critica que Ayuso "pasa el cepillo" por el incendio cuando "no invierte en prevención" y "se lava las manos"

Archivo - La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "pasa el cepillo" con las donaciones tras el catastrófico incendio de la Sierra Oeste cuando la mandataria "no invierte en prevención" y "se lava las manos".

Así lo ha trasladado Bergerot en sus redes sociales después de que la presidenta haya anunciado que la Comunidad estrena en su web un apartado para "canalizar con seguridad las donaciones para la reconstrucción de la Sierra Oeste".

"Isabel Díaz Crowdfunding, presidenta de la región más rica de España, abre una web para pedir donaciones tras los incendios. No invierte en prevención, se lava las manos y luego pasa el cepillo para hacer pasar la caridad por gestión de servicios públicos", ha lanzado la portavoz regionalista.