Más Madrid critica los Presupuestos "injustos y raquíticos" que "sacrifican inversión pública" en favor de los más ricos

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid debate este jueves y viernes, 18 y 19 de di - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado los Presupuestos regionales para 2026 "injustos y raquíticos" aprobados este viernes en la Cámara de Vallecas que "sacrifican inversión pública" en favor de los "más ricos de la Comunidad".

Ha expresado sus críticas en los pasillos del parlamento regional después de que las Cuentas del próximo año, que superan los 30.000 millones e integran 22 enmiendas de la oposición, hayan recibido el respaldo de la mayoría absoluta del PP.

Bergerot ha reprochado que se pone "el presupuesto sanitario al servicio del Grupo Quirón" y ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "regar de dinero público a sus empresas y chiringuitos de confianza".

"Lo pagamos todos los madrileños con peores servicios públicos. Es así de simple y es así como siempre hace los derechos como negocio y los presupuestos públicos como botín. Ese es el resumen de la forma de estar en política de Ayuso y el 'ayusismo'", ha espetado Manuela Bergerot.

A renglón seguido ha criticado también a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que tiene su área "completamente colapsada" porque son "incapaces de contratar personal de refuerzo" y ha afeado que se culpe de sus competencias a la ministra del ramo, Mónica García.