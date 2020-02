Más Madrid critica los “zulos” que se ofertan y David Pérez les pide no pronunciar esa palabra sin condenar terrorismo

Publicado 13/02/2020 12:19:01 CET

El diputado de Más Madrid Jorge Moruno ha criticado los "zulos" de pocos metros cuadrados a 300 euros que se están ofertando en la capital y el consejero de Vivienda de la Comunidad, David Pérez, le ha instado a que "destierre de su vocabulario" dicha palabra porque trae al PP "recuerdos bastante dolorosos".

"Todavía estamos esperando que grupos como el suyo condenen con la suficiente dureza el terrorismo etarra. Todavía estoy esperando que lo hagan...", ha lanzado durante su intervención en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en la pregunta planteada por Moruno sobre la regulación de los precios del alquiler.

Para el parlamentario de Más Madrid, el Gobierno regional deja "en paz a los ricos" pero a los madrileños "les dejan tirados". En este sentido, ha reivindicado que un "30 por ciento" de ellos están "en riesgo de perder su vivienda" o que otros "teniendo un suelo medio son incapaces de poder alquiler en la Comunidad y en la ciudad de Madrid" y le ha pedido al Ejecutivo que "defiendan su libertad.

Por su parte, el consejero regional ha defendido que no van a regular el precio del alquiler porque ni se les pasa por la cabeza "hacer algo tan intervencionista, tan comunista y tan fallido como ha sido en todas partes donde se ha aplicado".

Pérez le ha espetado al parlamentario que "un comunista hablando de libertad" no le puede producir "más que carcajadas". "Se lo digo así de claro. Con las experiencias del comunismo de la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Venezuela, donde se detiene a quien no piensa igual, se le tortura, se le encarcela. Pero de qué me está hablando de libertad usted... ¡Hombre, por favor, por el amor de Dios", ha subrayado a continuación.

Tras el revuelo causado por estas palabras, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha tenido que llamar la atención a varios parlamentarios tanto de Más Madrid como del PP. Finalmente, Pérez ha negado que las políticas de regulación del alquiler hayan funcionado en otras ciudades de la Unión Europea como Berlín o París y les ha exigido que no analicen las políticas "desde la óptica ideológica" sino desde la "práctica".