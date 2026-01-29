Más Madrid culpa a Almeida de que la vivienda preocupe a más de la mitad de los madrileños: "Nos están robando Madrid"

Archivo - Viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha culpado directamente al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de que la vivienda preocupe a más de la mitad de los madrileños.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de darse a conocer los datos de la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los servicios públicos, donde la vivienda se consolida como la principal preocupación ciudadana.

Según la encuesta, la vivienda se consolida como el principal problema para los madrileños y además aumenta de forma significativa el porcentaje de ciudadanos que la sitúan entre los tres principales problemas de la ciudad pasando del 37,5 en 2024 al 57,6% en 2025.

"La vivienda se ha convertido en un agujero negro que se lleva la mitad de los ingresos de las familias trabajadoras cada mes. ¿Cómo no va a ser uno de los principales problemas para el 57% de los madrileños, según la gran encuesta del Ayuntamiento de Almeida?", ha criticado Lois.

En este sentido, ha apuntado a que a Almeida "debería darle vergüenza" publicar los resultados del sondeo cuando es "el responsable" de la situación, con políticas "para el 1% de la población, los más ricos", y con las que "están robando" Madrid.

"Tener una vivienda es cada vez más difícil. Los datos son contundentes. Los alquileres han subido un 50% con Almeida. La mitad de la vivienda en Madrid se compra para invertir, no como vivienda habitual. 85 de cada 100 jóvenes no pueden independizarse porque los precios son estratosféricos", ha relatado la edil.

Por otro lado, Lois ha criticado que el Gobierno de Almeida construya vivienda pública a un "ritmo ridículo", "173 viviendas al año", y ha cargado contra su "Plan Expulsa" (en referencia al Plan Reside) con "más de 300.000 viviendas" donde hoy viven familias y que "pueden convertirse legalmente en hoteles o apartamentos turísticos".