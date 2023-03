Más Madrid diseña "la mayor transformación del siglo" con la ciudad de los 15 minutos para ganar "el derecho al tiempo"

Defiende un plan urbano transformador para Madrid, que supera ya a Londres en tiempo invertido en el desplazamiento al trabajo



El portavoz de Más Madrid en la campaña municipal al 28M, Eduardo Fernández Rubiño, ha calificado como la "mayor transformación urbana del siglo" la que proponen con la 'ciudad de los 15 minutos' --todos los servicios básicos estarían a un cuarto de hora de la residencia de los ciudadanos--, un plan de 5.500 millones de euros en dos mandatos para "disfrutar del derecho al tiempo, que es probablemente el bien más esencial que se puede tener como sociedad".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rubiño no ha obviado el revuelo que la propuesta ha generado entre determinados sectores de la derecha, que creen que lo que hay detrás es "una conspiración para encerrar Madrid y parcelar los barrios mediante un sistema de alambradas. Incluso han citado los 'Juegos del Hambre' para referirse a esta conspiranoia".

"Hablamos de que Madrid adopte el modelo de otras ciudades europeas asegurando que todos los servicios básicos estén a 15 minutos de la residencia de los ciudadanos", ha explicado Rubiño, que ha apuntado entre las medidas para que sea posible la mejora de las interconexiones con el centro y entre los barrios porque "no puede ser que para desplazarte de Usera a Vallecas haya que gastar prácticamente una hora de tiempo porque el transporte público obliga a pasar por el centro".

La 'Ciudad de los 15 minutos' de Más Madrid incluye un plan de autobuses de alta velocidad, con plataforma propia y con prioridad semafórica, de modo que se convierta en el "sistema de transporte público más rápido que se haya tenido nunca".

El objetivo es "evitar que Madrid siga siendo la ciudad de España donde la gente gasta más tiempo en ir al trabajo y que no pase, como este año, que ya supera a Londres en tiempo de desplazamiento hacia el trabajo"." Esto no era así, se ha empeorado en este mandato con José Luis Martínez-Almeida", ha advertido Rubiño.

"Que se lo diga a los vecinos de El Cañaveral, de Valdebebas, del Ensanche de Vallecas o de Usera", ha contestado el número cuatro de la lista electoral que encabeza Rita Maestre al ser preguntado por las afirmaciones del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (CS), que aseveró que nueve de cada diez madrileños, el 92,7%, viven ya en la 'Ciudad de los 15 minutos'.

Son vecinos y vecinas "que ven que no tienen las infraestructuras necesarias a nivel cultural, de ocio, dotaciones básicas y que pierden todas las mañanas un tiempo precioso en ir al trabajo porque el transporte público no ha dado ningún salto en este mandato", ha replicado Rubiño.

GRAVAR VIVIENDAS VACÍAS

Para Rubiño, Almeida es merecedor del título de "peor alcalde de Madrid" por hechos como haberse "vanagloriado de no haber avanzado nada en la actuación sobre la vivienda". "Algunos están diciendo que la vivienda es un sector no regulado y que debe ser el mercado el que debe actuar. Nosotros pensamos que eso toma parte por una forma de hacer las cosas que no ha dado resultado, que es que quien interviene, regula y actúa sobre la vivienda son los 'fondos buitre'", ha analizado.

"Hace falta regular la vivienda, por ejemplo, gravar la vivienda vacía en Madrid para que salga al mercado. Y recuperar la inspección de los pisos turísticos", ha enumerado entre otras medidas ante un problema de primer orden dado que el precio de los pisos "se ha encarecido un 11% en la ciudad de Madrid y en 16 de los 21 distritos se ha alcanzado el precio récord del alquiler".

Según Más Madrid, al encarecimiento de la vivienda se ha unido "la incapacidad de dar respuesta a muchos distritos que siguen esperando equipamientos básicos, como los PAU, que ya no son tan nuevos". "El Cañaveral, Valdebebas o el Ensanche de Vallecas no tienen equipamientos fundamentales para la vida de los vecinos, como centros culturales, de ocio, institutos, colegios, escuelas infantiles...", ha lamentado.

"Los grandes olvidados son los barrios del sur y del este", asegura Rubiño, que pone encima de la mesa la situación de los PAU, a los que "no se les está ofreciendo una respuesta. "Diez, veinte años después de haberse mudado, los vecinos se encuentran que no tienen ni el transporte público para ir a su trabajo o al centro". "Nosotros proponemos equipamientos completos para cada uno de ellos y la 'Ciudad de los 15 minutos'", ha indicado.

ALMEIDA "SE HA QUEDADO EN LO COSMÉTICO"

Preguntado por su valoración por las obras de la Puerta del Sol acometidas desde el Gobierno PP-CS, Fernández Rubiño ha acusado a Almeida de ser "un alcalde que no ha emprendido ningún gran proyecto de transformación urbana y que se ha quedado en lo cosmético".

"Están siendo un auténtico caos y hay múltiples quejas por cómo se han desarrollado, por las prisas, para poder presumir de algo de cara a las elecciones". "Pero los vecinos estaban esperando transformaciones más urgentes y necesarias", ha incidido Rubiño, que ha puesto el foco, por ejemplo, en derribar el Scalextric de Vallecas, una demanda "histórica que se reclama y que se ha incumplido sistemáticamente por Almeida, cuando supondría cerrar una brecha, una herida en el corazón de Madrid".

Tampoco ha olvidado la situación de la A-5, donde Más Madrid plantea carriles específicos para los autobuses dentro de una "transformación para que deje de ser una autopista urbana que hace difícil la vida a los vecinos".

"Planteamos un plan realista frente a un Gobierno que solo ha encargado un estudio para el que han gastado 3 millones de euros, que han acabado en la empresa en la que trabaja el hermano de la mano derecha del alcalde (en referencia al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante). Sólo se han soterrado los 3 millones pero no la A-5", ha remarcado. Más Madrid también aboga, por ejemplo, por la transformación del paseo de Santa María de la Cabeza para "que vuelva a ser un paseo y no una autopista urbana".

"SE HAN CARGADO BICIMAD"

Y sobre bicimad, en Más Madrid reprochan que Almeida "actúe como el mal alumno que intenta hacer los deberes tarde y mal a dos meses del final del mandato". "Se han cargado bicimad. Era un servicio que rescatamos nosotros y que vamos a tener que rescatar cuando volvamos al gobierno porque lo han hecho naufragar con una pésima gestión", ha lamentado el hoy diputado autonómico.

En Más Madrid han destacado que sólo en el último año en el PP "han conseguido que se dieran de baja uno de cada cinco abonados" y el servicio "está en el mínimo histórico de usuarios a pesar de que, cuando entró Almeida, estaba en perfectas condiciones".

LA ZBE DE PLAZA ELÍPTICA, "PURO MAQUILLAJE"

Preguntado por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Fernández Rubiño ha lamentado que se haya perdido en este mandato "la oportunidad de profundizar, ampliar y llevar a todo Madrid la política ambiciosa que desarrolló el anterior equipo con Rita Maestre, Inés Sabanés y Manuela Carmena cuando se implantó Madrid Central".

"Frente a eso tenemos un alcalde que ha hecho puro maquillaje y ha intentado revertir en algunos aspectos esas políticas que llevamos a cabo. Hay que seguir trabajando de manera decidida, con determinación y valentía, para que los madrileños respiren un aire mejor, que lo que se ponga como prioridad sea el derecho a la salud porque cuando hablamos de contaminación no solo hablamos de cambio climático sino también de mejorar la salud de los ciudadanos. La contaminación se traduce en muertes prematuras", ha apuntado Rubiño.

En concreto sobre la ZBE de Plaza Elíptica, el candidato de Más Madrid ha subrayado que sólo se han llevado "medidas cosméticas". En ese punto negro de la contaminación se necesita "una zona de bajas emisiones en condiciones, que no sea fallida absolutamente y eso se debe extender a toda la estructura de la ciudad de Madrid".